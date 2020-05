Conto alla rovescia per il ritorno de ‘L’Eredità’. I telespettatori potranno assistere alle nuove puntate a partire dal prossimo 4 maggio ed è stato anche scelto cosa verrà proposto. La trasmissione di Rai1 presentata da Flavio Insinna si soffermerà sulla Gara dei Campioni. Già durante ‘Domenica In’ il conduttore televisivo aveva annunciato l’imminente messa in onda del suo programma, che partirà dando spazio a personaggi noti che hanno giocato per donare soldi in beneficenza.

Ovviamente sono state messe in pratica tutte le misure necessarie per garantire il distanziamento sociale per evitare il diffondersi del male del momento. Da lunedì potremo assistere alla sfida tra i migliori vincitori del game show. Dunque, una gara tra ex campioni che ogni settimana si alterneranno per battagliarsi. A rivelare questa notizia in anteprima è stato il sito ‘DavideMaggio.it’. Quest’ultimo ha anche rivelato che gli scopi delle gare saranno totalmente benefici. (Continua dopo la foto)

























Secondo quanto riportano queste indiscrezioni, l’obiettivo è quello di raccogliere fondi da donare alla Protezione Civile, in prima linea contro il virus. L’appuntamento è fissato sempre nella fascia preserale, quindi prima dell’inizio del Tg1. ‘L’Eredità’ tornerà quindi a sfidarsi con ‘Avanti un altro’, condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. Coloro che riusciranno a vincere le diverse puntate regaleranno le somme di denaro in beneficenza usando l’Iban della Protezione Civile. (Continua dopo la foto)























Queste erano state le parole proferite da Insinna durante il suo intervento a ‘Domenica In’: “Stiamo facendo di tutto, in sicurezza come hai detto tu. Ci sta provando la Rai. I responsabili stanno cercando di riaccendere le macchine”. E così è stato, visto che ce l’hanno fatta e sono pronti a far ripartire il programma tanto amato ed apprezzato da milioni di italiani. La speranza di tutti è che si possa ritornare al più presto alla normalità anche nell’ambito televisivo. (Continua dopo la foto)

Commentando un messaggio di un’affezionata telespettatrice, il conduttore si era commosso moltissimo al termine di un suo filmato e, prima di trasmettere la replica della puntata, aveva affermato: “Grazie Gloria, un abbraccio gigante. Grazie a tuo marito”. Ed aveva anche fatto un appello: “Perché abbandonare gli animali? È vietato dalla legge, ma soprattutto è vietato dalla legge del cuore. Proteggiamo noi, proteggiamo gli animali. Non li abbandoniamo mai”.

