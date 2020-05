Antonio Baldes, 19 anni fa l’esordio alla prima edizione di Amici. Che fine ha fatto? La trasformazione del ballerino

Antonio Baldes è stato uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione di ‘’Amici’’, che all’epoca di chiamava a “Saranno Famosi”. Antonio, classe 1979, di Napoli, era arrivato tra i finalisti dell’edizione che è andata in onda nel 2001 e che ha visto come vincitore il cantante Dennis Fantina.

Aveva solo 22 anni, ma era già un ballerino affermato come istruttore in diverse palestre e scuole di danza. Si giocò la finale insieme a Dennis Fantina, vincitore di quell’anno, la ballerina Marianna Scarci, il ballerino Ermanno Rossi, il cantante Andrea Cardillo e il ballerino acrobata Leonardo Fumarola. Nella scuola fece parlare anche per il flirt con una sua compagna di classe, la ballerina Claudia Mannoni. (Continua a leggere dopo la foto)

























Fra di loro scattò al tempo un vero e proprio colpo di fulmine, un amore che durò fino al 2009, sette anni d’amore che però sono naufragati. Claudia, che nel 2010 ha conosciuto Antonio Badini, suo marito ha due bambini. Antonio si era fatto amare da tutti quindi non stupisce che oggi la curiosità sul “dove sia finito”, sia molto alta. Oggi è fidanzato con la ballerina Valentina Simeone, da cui ha avuto un figlio. (Continua a leggere dopo la foto)















Insieme alla compagna Antonio ha aperto una scuola di danza a Pesaro, la V-Style Dance School. Ha collaborato anche ad alcuni spettacoli teatrali, come Lungomare, musical scritto da Maurizio Costanzo e Alex Britti, che ha riunito molti allievi della prima edizione di Amici. La sua carriera dopo il trampolino di lancio di “Saranno Famosi” ha così fatto un notevole salto di qualità. Il ballerino è comparso anche nel film Questo piccolo grande amore e nella fiction La Nuova Squadra. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ha cambiato la vita e sono entrato nel mondo dello spettacolo. È stata una esperienza indimenticabile – ha raccontato in un’intervista il ballerino – e mi ha permesso di lavorare a diversi varietà della Rai da “I migliori anni” a “Ti lascio una canzone”. Ma al tempo stesso ho anche aperto un’osteria enobirreria steak house a Caserta ‘Il Magnifico & Dogana Golosa”.

Stefano De Martino torna a Napoli. Belen e Santiago restano a Milano: il messaggio ai fan