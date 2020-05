Emma Marrone, l’indiscrezione bomba ‘vola’. Per la cantante è un vero colpaccio

La notizia corre veloce nel web. Per i tanti fan della cantante pugliese, l’attesa si farà sentire. Infatti Emma Marrone vestirà i panni di giudice durante la nuova edizione del più apprezzato talent show italiano, dopo Amici, ovvero X Factor 2020. Tante le novità e le sorprese da confermare per la nuova edizione 2020, tra cui i nomi della giuria, ma al momento quello di Emma Marrone sembra fare alzare le aspettative.

È il sito Dagospia ad aver messo in circolo la notizia: "La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l'ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli". Nessuna conferma arriva dalla Marrone.

























D'altronde i lavori sono sempre stati in corso per X-Factor 2020 persino durante l'emergenza sanitaria. Durante gli scorsi mesi hanno preso il via le audizioni casalinghe, i precasting previsti per la nuova edizione. Infatti è stato chiesto agli aspiranti concorrenti un provino registrato a casa durante la quarantena. E la nuova edizione avrà un titolo e sarà quello di XF2020, che ha già raccolto le sue iscrizioni con l'hashtag #noicisiamo.















E per tornare a Emma Marrone, la sua partecipazione come giudice del talent show segnerebbe senza alcun dubbio la conferma di un successo. Il 29 marzo la cantante ha ufficialmente festeggiato i suoi splendidi 10 anni di carriera musicale, che sappiamo non essere stati sempre molto facili. Ma il successo premia chi è sempre pronto a continuare a credere nel proprio sogno. Emma è stata una guerriera in tutti i sensi: la scalata verso il successo, la lotta alla grave malattia e poi la vittoria. La Marrone diventa un modello per molti fan.









Le parole di Emma son ostate dedicate anche a chi ha dimostrato affetto, permettendo alla cantante di non cedere di un solo passo: “10 anni tondi tondi. Questa foto è stampata nel mio cuore. Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio “talento” e a chi come lei ha sempre saputo guardare “oltre”. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante. Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme Vi aspetto sotto il palco”.

