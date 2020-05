La Vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini “in pessimi rapporti”. Ora è proprio lei a sbottonarsi

In questi ultimi giorni si sono rincorse numerose voci su presunti rapporti non propriamente felici tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, conduttori de ‘La Vita in diretta’. A riportare questa notizia era stata ‘Repubblica’, che aveva ipotizzato l’addio della presentatrice a causa degli attriti con il collega. Ma entrambi hanno smentito in maniera netta queste indiscrezioni, riferendo che tra i due c’è un buon legame e che è presente una stima reciproca. E lei lo ha ribadito su Instagram.

Andando in ordine di tempo, bisogna dire che 'Repubblica' aveva scritto precisamente: "L'unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati de La Vita in diretta". Nella giornata di ieri, giovedì 30 aprile, era stato l'uomo a fare dei chiarimenti: "Lorella, io voglio dirti grazie, lo possiamo dire adesso che veniamo da due mesi molto difficili, in cui abbiamo lavorato in condizioni complicate".

























E aveva aggiunto: "Siamo stati soli, con misure di sicurezza veramente strettissime. Voglio ringraziare Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così e tutta la grande squadra de La Vita in diretta. Da lunedì torneremo al nostro orario alle 16.50 e andremo avanti fino al 26 giugno". Qualche ora fa, come anticipato in precedenza, è stata Lorella a rompere il silenzio pubblicando un post sul profilo del popolare social network.























Ecco quali sono state le parole riportate su Instagram dalla conduttrice: "Si conclude oggi, dopo quasi due mesi, questo doppio appuntamento su Rai1. Sono state settimane intense e difficili, umanamente e tecnicamente. Grazie a tutti i nostri ospiti, ai collaboratori e allo studio! Grazie Alberto Matano! Questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto", ha concluso la Cuccarini. E Matano ha replicato a questo suo messaggio postando un cuore rosso.

Diversi i commenti riportati anche da diversi personaggi noti. Rita Dalla Chiesa ha detto: “Siete diventati un pezzo della nostra famiglia. Vi vogliamo davvero tanto bene”, applausi e cuori sono stati inviati da Mara Venier. Reazione molto simile anche da parte del ballerino Kledi. Dunque, stando a quanto dichiarato dai diretti interessati, le voci su incomprensioni e malumori sembrano proprio non corrispondere al vero.

