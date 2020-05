Negli ultimi tempi non si parla d’altro che di Alberto Matano e del suo futuro televisivo. In realtà si parla moltissimo di lui, de La Vita in diretta, di Lorella Cuccarini e dei presunti rapporti non proprio idilliaci tra i due conduttore. Ne ha parlato Repubblica che ha scritto che la “più amata dagli italiani” potrebbe lasciare la conduzione del programma. “L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”,

ha scritto il quotidiano. I due hanno presto smentito il fatto che tra loro le cose non vadano alla grande ma poi chissà qual è davvero la verità… Comunque sia Matano che la Cuccarini hanno replicato dicendo che tra loro va tutto bene. Quindi siamo a posto. Beh, non proprio. Pare che Alberto Matano potrebbe lasciare La Vita in diretta. Ma come? Ovviamente qualora non fosse riconfermato o se ne andasse di sua spontanea volontà, non dipenderebbe dalla Cuccarini. Continua a leggere dopo la foto

























Ma perché se ne dovrebbe andare? Beh, a mettere la pulce nell’orecchio è Tvblog che ricorda quanto detto da Alberto Matano in una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. Il conduttore era stato piuttosto vago parlando della sua volontà di cimentarsi in “nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani”. Era già al corrente che qualcosa sarebbe cambiata? E chi lo sa? Quel che è certo è che la Rai dovrà fare qualche cambiamento nei palinsesti. Continua a leggere dopo la foto















Non solo: pare che ai piani alti siano già al lavoro per organizzare programmi estivi e autunnali. Ma dunque Alberto Matano lascia La Vita in diretta? Non si sa ancora, ma potrebbe anche darsi. Secondo quanto riporta Blogo, il giornalista potrebbe passare a condurre un programma in seconda serata. Secondo il portale si tratterebbe di un programma di intrattenimento “leggero”. Ovviamente sono solo ipotesi. Continua a leggere dopo la foto











Ancora non si sa nulla ma tra qualche giorno ne sapremo di più: tra un po’ infatti si inizierà a parlare dei palinsesti, dei nuovi programmi, dei nuovi conduttori e tutto il resto. Blogo, però, fa un’ipotesi e svela il nome del conduttore che potrebbe sostituire Alberto Matano. Secondo il portale potrebbe essere Salvo Sottile il sostituto di Matano. Ma chi lo sa. Chi vivrà, vedrà.

La Vita in diretta, a fine puntata l’annuncio di Alberto Matano: “Qui sono tutti felici…”