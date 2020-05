Già da un bel po’ di tempo è stata comunicata la decisione di lasciare ‘Ballando con le stelle’ da parte di Samanta Togni. La ballerina ha voluto cambiare aria perché ormai non era più soddisfatta del suo ruolo di insegnante. Dopo circa 15 anni ed un successo ottenuto nel 2016 insieme all’attore originario della Spagna, Iago Garcia, ha detto stop per dedicarsi ad altro. Ma adesso spuntano alcuni retroscena sui motivi che avrebbero spinto la donna ad abbandonare il programma.

A quanto pare, Samanta avrebbe voluto partecipare ancora alla trasmissione condotta da Milly Carlucci, ma con un altro ruolo. La padrona di casa non ha accolto questa richiesta e quindi le strade si sono separate. Nonostante questa vicenda, il rapporto tra le due donne non è tuttora caratterizzato da litigi. La Togni ha rilasciato dichiarazioni molto importanti al settimanale ‘Vero’, dove ha illustrato nei minimi dettagli come sono andati i fatti in questione. (Continua dopo la foto)

























Queste le sue parole: “Milly era molto dispiaciuta, mi ha detto che capiva la mia scelta, la mia volontà di crescita, di cimentarmi con qualcosa di nuovo. Le ho detto che se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, avremmo potuto ragionare assieme su questa cosa. Lei, però, mi ha risposto che non mi immaginava a Ballando in una veste diversa da quella che fino ad allora avevo ricoperto. Così, l’ho salutata con grande affetto”. (Continua dopo la foto)























Ed ha aggiunto: “Le ho detto che li avrei seguiti da casa in televisione. Farò così non appena Ballando con le stelle potrà finalmente tornare in onda”. La 39enne danzatrice ha affermato ancora: “Ci ho riflettuto tanto prima di fare questa scelta. Erano anni che non ragionavo. Ho preso questa decisione quando ho capito che, accanto a questo importante cambio di vita a livello sentimentale, era necessario farne uno anche sul fronte professionale”. In lei c’è stata tanta determinazione. (Continua dopo la foto)

Samanta Togni ha concluso il suo intervento a ‘Vero’, dicendo: “Una decisione coraggiosa, ma di cui sono convinta e che ho preso con consapevolezza”. Secondo le ultime notizie, il programma Rai dovrebbe cominciare il prossimo mese di settembre, dopo il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria. Non dovrebbe andare in onda il sabato, ma il martedì. Non resta che attendere gli annunci ufficiali dei vertici della televisione pubblica italiana.

Carlo Conti, la voce che circola sul suo conto è davvero “boom”