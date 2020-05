Ambra Angiolini lo confessa senza problemi. La ex “ragazzina” di Non è la Rai sarà per la terza volta al timone del Concertone del Primo Maggio. Ovviamente l’edizione 2020 sarà diversa da tutte le altre: l’emergenza sanitaria in corso nel nostro paese rende impossibile il solito concertone di Piazza San Giovanni. E quindi? Quindi quest’anno il Concertone sarà tutto virtuale: la decisione è obbligata. Ambra Angiolini, oggi felicemente al fianco di Massimiliano Allegri, ha detto si tratta di una sperimentazione che non deve diventare la

normalità. E ci mancherebbe… Certo, è normale che la salute venga prima di tutto. Ma è anche vero che certi eventi, senza pubblico in carne e ossa, urla grida, sudore, non è esattamente la stessa cosa. La musica ha bisogno di calore. Ma quest’anno va così. “La piazza vuota parla da sola, con le parole si rischia la retorica” ha detto Ambra a Repubblica. Continua a leggere dopo la foto

























E ha aggiunto: “Darà a tutti la sensazione che vorremmo rivederla piena di gente come sempre. E con più contratti di lavoro e più legalità di prima”. Ma quindi come verrà proposto il Concertone quest’anno? Ambra Angiolini condurrà da un piccolo studio realizzato al Teatro delle Vittorie di Roma e sarà in diretta tv su Rai3 dalle 20 alle 24. “Una nicchia, un non luogo, una bolla virtuale”, ha detto la Angiolini di questa nuova modalità. Continua a leggere dopo la foto















Tanti gli ospiti celebri di questo Concertone 2020. Ci saranno Sting, Patti Smith, Vasco Rossi, Zucchero, Edoardo Bennato, Gianna Nannini. Ma Ambra non è contenta di come vanno le cose quest’anno e lo dice chiaramente: “Non è la tv del futuro e non deve diventare la normalità. In questi giorni abbiamo fatto in tre il lavoro di venti, ma quei venti mancano e devono tornare al lavoro, voglio rappresentare anche chi manca: nel mondo dello spettacolo quello che c’è dietro sparisce e chi non ha un lavoro in questi giorni non può essere dimenticato”. Continua a leggere dopo la foto











Ambra Angiolini condurrà la trasmissione da sola ma, a un certo punto, sarà affiancata da Lodo Guenzi: “Ha anche cose buffe e tragiche da dire, aprirà il programma con me, lui in collegamento dalla sua casa di Bologna davanti alla libreria, in questi giorni è il set più gettonato”. Sarà impostato così:

“un programma agile, un racconto con una serie di domande e io sono il punto interrogativo, peraltro metafora della mia vita anche professionale. In questo periodo le domande dominano sulle risposte, che non arrivano”. Peccato non vedere gli ospiti dal vivo, però, per esempio Sting. Ma Ambra Angiolini, con la solita ironia commenta: “L’ho già presentato in un altro concerto. Ho già visto tutto, io, ho visto cose che voi…”.

Ambra Angiolini, il compleanno in quarantena è dolcissimo: un regalo davvero speciale