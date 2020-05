Carlo Conti, la voce che circola sul suo conto è davvero “boom”

La stagione estiva si avvicina sempre più e anche la televisione è pronta per fornire al pubblico qualche nuovo programma, nonostante le grandi difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Uno dei protagonisti dell’estate 2020 sarà sicuramente Carlo Conti sulla Rai; infatti, condurrà una trasmissione diversa che parlerà del mondo della musica. Un tuffo nel passato per il presentatore, visto che ad inizio carriera aveva lavorato per un bel po’ di tempo in radio e sulle classifiche musicali.

Il palinsesto tv dei prossimi mesi cercherà di proporre novità e di provare ad offrire ai telespettatori qualcosa di innovativo, proprio per riparare alla carenza di programmi provocati dal male del momento. Non a caso hanno subito modifiche o sono state cancellate diverse trasmissioni, come ad esempio 'Ballando con le stelle' e 'La Corrida'. In un'intervista a 'Blogo', Conti ha rivelato in anteprima come sarà questa sua esperienza e da quando potremo vederlo all'opera.

























Questo programma inizierà a partire da giugno e sarà una specie di sperimentazione. 'Tvblog' si è invece spinto un po' oltre annunciando qualche particolare in più. A quanto sembra, lui lavorerà come deejay anni Ottanta, infatti il titolo del pezzo è 'La Conti Parade a giugno su Rai Uno'. Secondo quanto riportato da 'Blogo', si tratterà di "un programma incentrato sulle classifiche per giocarci e fare show, il cui appuntamento è fissato nelle prime serate del mese di giugno".























Ovviamente occorrerà ancora aspettare per conoscere nei minimi dettagli la trasmissione, ma nei fan del conduttore televisivo serpeggia già tantissima curiosità nell'ammirarlo in questa nuova veste. In molti pensano che questo esperimento otterrà i risultati sperati, tenuto conto della bravura e dell'enorme professionalità di Carlo. Nel recente passato, l'uomo aveva fatto alcuni accenni sulla sua amica e collega Maria De Filippi, commentando una puntata di 'Amici'.

Si era riferito al litigio tra la presentatrice Mediaset e il ballerino del talent show Valentin: “Sicuramente il clima senza pubblico ha influito. Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo….evidentemente era anche il clima”.

