Giornata di sfogo per la conduttrice televisiva Eleonora Daniele. La donna, ormai vicina a finire la sua gravidanza, ha sempre difeso la sua scelta di proseguire con il lavoro, rispondendo per le rime a chi la invitava a restare in casa. La padrona di casa di ‘Storie Italiane’ si è soffermata oggi, venerdì 1 maggio, sui temi più di stretta attualità e, come accade quotidianamente, ha deciso di collegarsi con personalità di spicco, che parlano anche di iniziative di beneficenza in questo duro periodo.

La presentatrice tv della Rai si è mostrata molto infastidita e si è scagliata contro tutti i padri che decidono esclusivamente di impegnarsi negli ambienti lavorativi, senza occuparsi seriamente dei propri figli. Mentre molte madri sono costrette sia a lavorare che a prendersi cura dei più piccoli in questo momento storico, caratterizzato da grandi difficoltà. Quindi, secondo lei dovrebbe esserci un equilibrio affinché tutte le fatiche non ricadano solamente sulle donne.

























Dunque, la Daniele si è rivolta direttamente ai telespettatori facendo un vero e proprio appello quasi disperato: "Anche i padri devono occuparsi dei figli! Non pensiamo che solo le donne debbano occuparsi di tutto". Ha acceso quindi i riflettori sulla divisione dei compiti all'interno di una famiglia, con marito e moglie che devono necessariamente collaborare per superare bene e insieme questa quarantena. Per la conduttrice questa sorta di rivoluzione deve iniziare dagli uomini.























Queste le sue parole: "Iniziamo a cambiare punti di vista". Parlando più nello specifico della trasmissione, 'Storie Italiane' proseguirà ancora per un po' di tempo. Eleonora si è inoltre emozionata non poco, ascoltando il brano di Barbarossa, 'Portami a ballare': "Ogni volta che ascolto questa canzone, piango. Mi trattengo. Uno dei tuoi più grandi capolavori. Avevi avuto una grande ispirazione per scrivere Portami a ballare, quella canzone dedicata a tutte le mamme".

Ed ha aggiunto a proposito: “Quando la sento penso alla mia mamma che mi sta guardando e penso ai momenti felici e tristi dei miei genitori. Vogliamo sempre che siano felici”. L’artista invece ha commentato che la musica è importante anche per portare avanti delle cause: “La musica può fare da collante, da cassa di risonanza, noi con tanti amici abbiamo scritto la canzone Non è inutile per raccogliere fondi per lo Spallanzani”.

