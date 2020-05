Grandiosa notizia per Elena Sofia Ricci: quel che è successo dopo la seconda puntata di Vivi e lascia vivere è qualcosa di davvero inaspettato. Giovedì 30 aprile 2020 è andata in onda la seconda puntata della serie che vede protagonista la bella attrice toscana per la regia di Pappi Corsicato. La prima puntata, andata in onda giovedì 23 aprile, aveva registrato ascolti record: ben 7 milioni di telespettatori si erano sintonizzati su Rai 1 per seguire Vivi e lascia vivere. E come è andata la seconda puntata? Alla grande.

Vivi e lascia vivere è la storia di Laura (Elena Sofia Ricci), una donna che conduce una vita serena e che a un certo punto viene sconvolta dalla morte del marito in un incendio. Laura è costretta a reinventarsi e a cambiare vita portando con sé un segreto che non la fa stare in pace. Un successo. Il pubblico ha subito amato la storia di Laura e tutti hanno seguito con passione. Continua a leggere dopo la foto

























E come sono andati gli ascolti della seconda puntata? Molto bene. La fiction di Rai 1 ha registrato 6.693.000 milioni di spettatori per uno share del 24.5%. Con questi numeri la fiction si classifica al primo posto per quanto riguarda gli ascolti di giovedì 30 aprile. Al secondo posto si piazza il film “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar”, con Johnny Depp e Javier Bardem, seguito da 3.031.000 spettatori netti per il 12% di share. Continua a leggere dopo la foto















Al terzo posto, a sorpresa, si piazza Paolo Del Debbio con il suo programma “Dritto e rovescio” in onda su Rete4 che ha tenuti incollati alla tv ben 1.779.000 spettatori e l’8% di share. “No Escape – Colpo di Stato”, il film con Owen Wilson, Lake Bell e Pierce Brosnan in onda su Italia1, è stato visto da 1.506.000 spettatori totalizzando il 5.5% di share. Cosa è successo sulle altre reti? Su La7 è andato in onda “PiazzaPulita”. Continua a leggere dopo la foto









Il programma di Corrado Formigli è stato seguito da 1.274.000 spettatori per il 5.8% di share mentre “Il Giovane Karl Marx”, su Rai3, è stato visto da 959.000 spettatori per il 3.4% di share. Sono 877.000 gli italiani che hanno scelto il film di Vincenzo Salemme “Sogni e bisogni”, in onda su Rai2, mentre “Fantozzi in Paradiso”, con Paolo Villaggio in onda su Tv8, ha totalizzato l’1.6% di share con 456.000 spettatori netti.

“Niente è come sembra”. Elena Sofia Ricci lo rivela a poche ore dalla nuova puntata di “Vivi e lascia vivere”