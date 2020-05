La Vita in Diretta si ferma per un giorno. Il primo maggio, festa dei lavoratori, Alberto Matano e Lorella Cuccarini non faranno compagnia ai telespettatori di Raiuno con approfondimenti e interviste a esperti o personaggi del mondo dello spettacolo. L’annuncio era arrivato qualche giorno fa ed è stata Lorella Cuccarini a comunicare al pubblico che questa di fine aprile sarà una settimana breve.

La Vita in diretta andrà infatti in onda solo fino a giovedì 30 aprile. E visto che venerdì è festa anche per la showgirl e conduttrice e il giornalista, subito dopo l’annuncio Matano non ha potuto fare a meno di commentare con ironia: “A noi quanto dispiace questa cosa?”. Ma questa non è stata solo una settimana breve. Anche l’ultima della versione ‘allungata’ del contenitore pomeridiano di Raiuno. (Continua dopo la foto)

























Giovedì 30 aprile è infatti andata in onda l’ultima ‘maxi’ puntata de La Vita in diretta. A partire da lunedì 4 maggio, infatti, la seguitissima trasmissione di Matano e della Cuccarini tornerà nella sua fascia oraria tradizionale, ossia dalle 16.50 alle 18.40, lasciando quindi la prima parte del pomeriggio, che sarà occupata di nuovo Caterina Balivo e il suo salotto tv di Vieni da me. (Continua dopo la foto)















Così, nell’ultima parte della puntata di giovedì, e nel dare appuntamento a lunedì 4 maggio i conduttori hanno ricordato al pubblico questo cambio: “Vi aspettiamo lunedì alle 16.50, torniamo al nostro vecchio orario. E qui sono tutti felici…”, ha detto scherzando Matano poco prima di dare la linea a L’Eredità di Flavio Insinna. (Continua dopo le foto)











Ma il giornalista si è sentito di fare anche un’altra precisazione seppure indirettamente. Nelle ultime ore era infatti uscito il rumor sui presunti attriti tra lui e la sua collega. Rumor che Matano ha spazzato via definendola “una partner straordinaria”. In attesa di scoprire se rivedremo la coppia Matano-Cuccarini anche nella prossima stagione de La vita in Diretta, ricordiamo che il programma sarà in onda fino al 26 giugno. Il 29 dovrebbe invece partire la versione estiva, anche se per il momento non ci sono news.

Alberto Matano, il sorriso già di prima mattina dopo la bella notizia: la foto fa strage di cuori