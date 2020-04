“È atroce”. Momento difficile per Lorena Bianchetti: lo sfogo doloroso della conduttrice

Da due mesi l’Italia è in lockdown a causa dell’emergenza sanitaria e come tutti gli italiani anche i vip si trovano a casa per trascorrere le giornate. Lorena Bianchetti continua ad andare in onda il sabato pomeriggio con il suo ”A sua immagine” ma in questi giorni il suo pensiero è per le persone che ogni giorno lottano contro la malattia.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la conduttrice Rai ha parlato della difficile che stiamo attraversando e qui ha voluto ricordare i suoi amici e conoscenti che vivono a Milano e a Bergamo, città tra le più colpite dall’epidemia. “Sento quotidianamente i miei amici che vivono tra Bergamo e Milano, per sapere come stanno e come vivono questo momento così atroce. Il mio auspicio è che presto si trovi un vaccino o una cura”, ha spiegato Lorena Bianchetti. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Dobbiamo avere fiducia e ricordarci con orgoglio del mondo sanitario del nostro Paese, che è formidabile”, ha detto ancora la conduttrice di ”A tua immagine” durante l’intervista rilasciata al settimanale.

“Io e mio marito Bernardo cerchiamo soprattutto di salvaguardare la salute di nostra figlia Estelle, ma anche la nostra e quella degli altri”. “Abbiamo fatto appena in tempo a festeggiare il compleanno di Estelle: alla festa sono venuti la nonna, gli zii, i cugini e un po’ di amici. E’ stato un ultimo sprazzo di normalità”. (Continua a leggere dopo la foto)















Lorena Bianchetti è sposata dal 2015 con Bernardo De Luca, un imprenditore romano, attivo nel campo della ristorazione. Più piccolo di un paio d’anni della conduttrice, ha deciso di sposarla dopo un solo anno di fidanzamento. I due si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. È proprio lui il mio “lui”, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta ‘Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà’, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo”, ha rivelato Lorena Bianchetti al settimanale Intimità.

La conduttrice diventata mamma il 5 marzo. L’annuncio era arrivato via Instagram proprio dal profilo della Bianchetti, che aveva pubblicato uno scatto tenerissimo e un messaggio commovente. Nella foto si vedeva un fiocco nascita rosa a forma di stella e con tanti cuoricini, in cui spiccava la frase: “Benvenuta Estelle”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale. – ha spiegato Lorena Bianchetti in una recente intervista – Mi ha insegnato il senso dell’onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. È stato difficile ma è stato l’ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza. I miei genitori hanno fatto. Un esempio di umiltà, passione è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro”.

