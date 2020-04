Manca pochissimo e potremo rivedere in televisione Caterina Balivo, pronta a ritornare con ‘Vieni da me’. Infatti, a partire da lunedì 4 maggio comincerà nuovamente la sua trasmissione in onda su Rai1. Ricorderete comunque che la stessa conduttrice aveva manifestato un po’ di dubbi in merito, visto il periodo non straordinario a causa dell’emergenza sanitaria. Aveva detto che sarebbe stata una buona idea proseguire con ‘La Vita in diretta’ condotta dalla Cuccarini e da Matano.

Ma i vertici della televisione pubblica italiana hanno preferito riprendere con lei, riportando un po’ di normalità nel piccolo schermo. Però nelle scorse ore, attraverso una diretta sul popolare social network Instagram, ha ribadito le sue preoccupazioni nella sua rubrica ‘My Next Book’. La sua speranza e quella dei telespettatori è che questi timori siano scacciati il prima possibile, ma evidentemente Caterina non è ancora convinta al 100% di ritornare al timone del programma. (Continua dopo la foto)

























Queste le sue parole rivolte ai follower: “Devo dire la verità, l’umore non è al massimo e spero giorno dopo giorno in diretta di recuperare. Non vorrei sentirmi fuori luogo”. Già durante le sue ultime apparizioni di marzo aveva fatto intuire di essere un po’ a disagio per colpa dell’assenza del pubblico in studio e a debita distanza di sicurezza dagli ospiti. Ora deve necessariamente rimboccarsi le maniche e fare dei sacrifici perché la Rai le ha chiesto di ripartire con il suo lavoro. (Continua dopo la foto)























La Balivo ha successivamente fatto altre precisazioni: “Torniamo lunedì, ma in maniera diversa rispetto al passato, perché non avremo gli ospiti in studio se non quelli Rai, saremo senza pubblico. Inizialmente ci saranno sorrisi forzati”. Più sincera di così non poteva proprio essere la Balivo, che ha quindi confessato di non essere particolarmente entusiasta. Il senso del dovere la farà riapparire in televisione, anche per rendere meno triste la giornata degli italiani. (Continua dopo la foto)

Nella sua rubrica dedicata ai libri e agli scrittori, ha intervistato oggi Ema Stokholma, l’autrice di ‘Per il mio bene’. Ecco cosa le ha detto Caterina: “Hai avuto una vita piena di alti e bassi, mi piacerebbe averti ospite a Vieni da me’. E qualche giorno fa aveva invece elettrizzato i suoi fan con uno scatto al naturale che era diventato ‘bollente’ grazie alla visione di un capezzolo.

