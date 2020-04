“È stato un inferno”. Maria De Filippi, il retroscena su Gemma Galgani a Uomini e Donne

Uomini e Donne è tornato in televisione con tante novità. A causa dell’emergenza sanitaria, in questo momento il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi si affida alla parola, con l’assenza di un vero studio e con la presenza della conduttrice come voce fuori campo per guidare il racconto. L’intento, la ricerca dell’amore, è rimasto invariato ma è cambia tutto il resto, come aveva spiegato la padrone di casa in un lungo promo in onda sulle reti Mediaset.

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. – aveva spiegato Maria De Filippi – I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Protagoniste delle nuove puntata la storica Gemma Galgani per il Trono Over e Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, per l’edizione del trono classico. Dal 4 maggio il dating show di Canale Cinque tornerà in onda nella sua forma classica rispettando però le distanze di sicurezza. “Gemma vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede. Sarà allora che capirà se dietro la chat c’è una sòla o la verità”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Giovanna, invece, incontrerà un ragazzo che si presenta come L’Alchimista e un altro che si è presentato come Leonardo. Paradossalmente – ha spiegato ancora la conduttrice – è stata lei stessa a dirmi che nel giro di queste due settimane ha trovato molto più corteggiamento rispetto a prima: la parola è diventata più importante di quello che si apprende in esterna”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, la padrona di casa Maria De Filippi ha parlato di uno dei suoi programmi di punta svelando un simpatico aneddoto. “Durante la quarantena ho solo letto le chat di Gemma. E’ stato un inferno selezionare tutto quello che le è arrivato. Avevo l’incubo di questa selezione”, ha spiegato la conduttrice.

Eleonora Daniele, brutte notizie per il pubblico di Storie Italiane. L’annuncio inaspettato