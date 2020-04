Ne aveva già parlato durante la trasmissione “Fuori dal coro” ma lo ha fatto di nuovo. Al Bano Carrisi è tornato sulle parole di Vittorio Feltri che ha dato degli inferiori ai meridionali. Ovviamente, dopo quelle parole è stato il putiferio. In tanti hanno commentato con indignazione le parole del direttore di Libero. Ma Al Bano lo ha fatto più volte. Di recente ospite del nuovo format di Youtube “Posso darvi del talk?” condotto dal comico Enzuccio, il cantante è ritornato sul tema Feltri e i meridionali.

E non gliele ha certo mandate a dire. Anche perché Al Bano, meridionale doc, è sempre stato, giustamente, fiero delle sue origini. Stavolta ha rincarato la dose e si è espresso in questi termini. “Cosa ne penso delle dichiarazioni di Feltri sul Sud? Io sono convinto che non lo ripeterebbe più, perché è una frase che può uscire dalla bocca di un ubriaco, non certamente dalla bocca di un pensatore”. Sbam! Continua a leggere dopo la foto

























E ancora: “Dare dell’inferiore a un essere umano, a una razza in questo caso, è veramente qualcosa che rende inferiore chi l’ha detto, è inaccettabile. Io sono un italiano con la I maiuscola, sono scappato al nord per fare tutto quello che ho fatto, e ho un rispetto per la gente che vive al nord straordinario, lo stesso tipo di rispetto che ho per la gente del sud. È chiaro poi che qualche cretino c’è al nord, qualche cretino c’è al centro, qualche cretino si trova anche nel sud”. Continua a leggere dopo la foto















E ha concluso: “Ma da questo non puoi dire ‘è una razza inferiore’, è un gravissimo errore secondo me. Da inferiori è dire battute del genere”. Durante la trasmissione di è parlato anche di altro, per esempio del suo ritorno di fiamma con Loredana Lecciso. “È la prima volta che con lei e la famiglia stiamo insieme così tanto tempo, è piacevolissimo”, ha detto il cantante della Lecciso. Tra i due, in realtà, il fuoco non si è mai completamente spento ma ora la fiamma è più viva che mai. Continua a leggere dopo la foto









Sarà forse “merito” della quarantena? E chi lo sa. Quel che è sicuro è che i due hanno deciso di dare al loro amore un’altra possibilità. In tanti, però, speravano che a Al Bano tornasse con Romina Power. Niente, quella è una cosa impossibile. Ma è anche vero che la speranza è l’ultima a morire. O no?

