“Colpa sua!”. Scoppia la bomba a ‘La Vita in Diretta’, la voce rimbalza nei corridoi Rai

Una voce che potrebbe significare un vero e proprio terremoto. Nell’occhio del ciclone ci sarebbe Lorella Cuccarini, pronta a lasciare il timone de ‘La Vita in Diretta’. Un pugno nello stomaco per i fan che colpisce ancor di più dopo le parole al miele che, proprio Lorella Cuccarini, aveva avuto per il suo collega Alberto Martano. L’indiscrezione va presa con le pinze ma sicuramente è destinata a far scalpore.

A rilanciare le notizia è La Repubblica in giorni in cui si rincorrono le voci sulla conduzione del prosismo anni."L'unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta", si legge su La Repubblica, in un articolo dedicato alle novità della prossima stagione televisiva in casa Rai. Probabile, dunque, che Alberto Matano resti a La Vita in Diretta ma nulla è ancora certo. A causa del Coronavirus i dirigenti Rai sono ancora in alto mare con l'organizzazione dei prossimi palinsesti televisivi.

























Dopo i primi mesi decisamente poco esaltanti, La vita in diretta è riuscita a imporsi nel pomeriggio televisivo di Rai Uno. Da quando è iniziato il lockdown il programma è stato seguito da quasi 3 milioni di telespettatori, battendo ripetutamente Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso, per anni leader incontrastato di quella fascia oraria.



















Tornando a Lorella Cuccarini, la speranza è che tutto si risolva nel migliore dei modi e che si tratti solo di brutte chiacchiere. Alberto Matano, da parte sua, piace a tutti. Bravo, preparato, serio, mai sopra le righe, ironico, elegante, bello. Poche ore fa il giornalista ha voluto ringraziare i fan perché arrivato al 'traguardo' dei 100mila follower: "Svegliarsi e scoprire che siamo 100 mila. Grazie a tutti!!! #buongiorno #amici #community #tuttiveri #grateful", ha scritto nella didascalia di un suo bellissimo primo piano.











Strage di cuori immediata: Alberto Matano è stato letteralmente riempito di complimenti sotto al post. “E salirà ancora di più questo numero perché sei bravo, una persona di classe, seria e molto molto educato”, “Perché sei un grande e ne meriti milioni”, si legge. E ancora: “Quando si lavora con serietà e passione, questi sono i risultati”, “Stupendo”, “Sei forte Alberto”, “Bellissimo”. Un pensiero, c’è da scommeterci, condiviso anche da Lorella Cuccarini.

