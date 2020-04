Barbara D’Urso è tornata con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Come sempre, ampio spazio è stato riservato alle ultime notizie dell’emergenza sanitaria, ma anche di gossip. Si è parlato per esempio del presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise e la padrona di casa, in collegamento con alcuni ospiti, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina.

"Ce ne sono tanti di cantanti che dicono di aver avuto relazioni con persone ma in realtà non è così", ha detto la 62enne probabilmente riferendosi alla querelle che l'ha vista protagonista con Pupo. Al GF Vip il cantante e opinionista aveva infatti spifferato di aver avuto una liaison con Carmelita che però Carmelita ha prontamente smentito. Poi Pupo ha fatto un passo indietro e chiarito che non tornerà più sull'argomento.

























"Ho giurato a Barbara d'Urso che smetterò di alludere a un flirt con lei: non c'è mai stato, mi sono sbagliato", ha precisato l'opinionista del GF Vip. Ma Barbara, che si prepara a festeggiare il suo compleanno il prossimo 7 maggio, non dimentica e nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque c'è tornata eccome sull'argomento. Poi qualche attimo di imbarazzo, sempre in diretta.















La conduttrice si è collegata con l'ospedale di Pisa per parlare di un'iniziativa in favore dei malati, ovvero dei robottini che permettono ai degenti di videochiamare i propri familiari, e parlato con il signor Gianfranco, che si è prestato alla prova della videochiamata. Ma quando Barbara di confonde e dice di essere in collegamento con l'ospedale di Genova, il paziente 'parte in quarta'.











"Ne fai di paperelle, eh?", dice Gianfranco con un simpatico accento toscano riprendendo la padrona di casa. E Barbara D'Urso, con ironia: "Per fortuna che faccio paperelle, sennò sai che noia". A quel punto si inserisce l'inviata: "Prima della diretta ha fatto dei complimenti rivolti a te Barbara, però non si possono dire…". Tra le risate, Carmelita prova a insistere, ma niente. "Non si possono dire, se dico quello che penso mi arrestano", risponde Gianfranco.

