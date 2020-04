Alessia Marcuzzi, doccia gelata per la conduttrice. Una notizia davvero inaspettata

Sembrava ormai tutto pronto per rivedere in televisione Alessia Marcuzzi in veste di conduttrice. Seppur in replica, i suoi fan erano in trepidazione per ammirare ‘Scherzi a Parte’ su Canale 5. Mediaset, che tra l’altro aveva anche fatto degli spot pubblicitari in merito, aveva annunciato quindi la decisione di trasmettere il programma del 2005 condotto dalla donna insieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi. Ma al suo posto è stato preferito il film thriller-drammatico ‘Contagion’.

Narra la storia di un virus immaginario che annienta ben 26 milioni di persone in tutto il mondo. Una trama che sembra un presagio a ciò che sta avvenendo nella vita odierna, a causa dell’emergenza sanitaria. Questa pellicola offre spunto per le riflessioni, anche se potrebbe pure causare un po’ di spavento. Il tasso di mortalità del virus della pellicola è intorno al 25-30%. Ma per fortuna la presentatrice tv può sicuramente sorridere per altre motivazioni più personali. (Continua dopo la foto)

























Infatti, Alessia ha potuto festeggiare il compleanno del figlio Tommaso, concepito insieme a Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio ed ex calciatore. Lei ha postato diversi scatti ripercorrendo un po’ i vari anni del giovane. Ha lasciato anche un commento: “Auguri amore mio”. Tommaso ha spento diciannove candeline e vive tra Londra e Roma per impegni di studio. Numerosi i messaggi lasciati dai suoi fan ed anche da molti amici illustri della bravissima Marcuzzi. (Continua dopo la foto)























Anna Foglietta ad esempio ha postato: “Questo fatto che crescono a me proprio non va giù”, mentre Ornella Muti le ha lasciato un cuore, così come Roberta Capua. Inoltre, nei giorni scorsi la conduttrice ha voluto deliziare i suoi follower con una foto particolare. Si è immortalata infatti al naturale, senza un filo di trucco, lanciando una vera e propria challenge. E, oltre a proporre questa istantanea, ha commentato: “Ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso”. (Continua dopo la foto)

Sotto la foto Instagram senza filtri Alessia Marcuzzi ha aggiunto: “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perché? Perché IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo”. Ed ancora: “Il mio desiderio è valorizzare l’unicità di ognuno ddi noi. Perché tutti siamo luce”. La speranza dei telespettatori è adesso quella di rivederla al più presto nel piccolo schermo.

Serena Enardu, il figlio Tommaso è “tutto la mamma”: la nuova foto colpisce tutti