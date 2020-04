Tutti gli amanti della serie tv Netflix ‘Vis a Vis’ si sono resi conto dell’enorme cambiamento di Soledad, considerando le prime due stagioni e le altre due successive. Una variazione di peso incredibile, che si è concretizzato soprattutto tra la fine del 2018 e l’avvio del 2019. L’attrice Marìa Isabel Dìaz ha infatti raggiunto un risultato pazzesco e forse quasi insperato: ha perso ben 43 chilogrammi. Il momento clou è giunto nel marzo dell’anno scorso, quando ha ottenuto il peso forma.

La donna ha mostrato un entusiasmo straordinario una volta verificata la sua variazione corporea e in un'intervista concessa a 'La Voz de Galicia' aveva confessato che non era stato semplice riuscire a portare a termine il suo ambizioso obiettivo. Infatti, aveva dichiarato: "Per me è stato difficile perché avevo molta fame, ma ho raggiunto il mio obiettivo. Avevo molti chili da perdere che avevano influito sul mio benessere fisico a lungo. Ho avuto problemi a dormire e le ginocchia avevano cominciato a farmi male".

























Poi aveva detto: "A spingermi a mettermi a dieta è stato il desiderio di ritrovare il benessere, sentirmi più agile. E sono orgogliosa di avere superato questa sfida. Adesso mi sento leggera come una ballerina". Un grandissimo impegno quello profuso da Sole, che ha potuto così riprendersi il suo fisico ideale. Nella fortunata serie molto amata anche dagli italiani, lei è il viso materno di 'Vis a Vis'. Interpreta una donna finita dietro le sbarre per aver assassinato il marito.























La decisione di uccidere il coniuge era nata a causa dei numerosi maltrattamenti subiti. La donna si prende cura delle altre detenute, in particolare di quelle più giovani, e le aiuta ad affrontare al meglio il carcere di Cruz del Sur, che riserva non pochi pericoli. Fondamentale è il suo rapporto con la protagonista Macarena Ferriro. Andiamo a conoscere più da vicino la storia di Marìa Isabel Dìaz, che comunque prima della serie Netflix era già un volto noto anche del cinema.

Classe 1964, Dìaz è originaria di Cuba ma vive in Spagna dal 1996. Il suo ruolo di Soledad Nunez Hurtado rappresenta sicuramente un momento importante della sua carriera professionale, ma era già molto conosciuta come attrice anche prima di questa esperienza. Infatti, ad esempio 14 anni fa il regista Pedro Almodòvar aveva deciso di sceglierla per il suo film ‘Volver’.

