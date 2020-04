Nei giorni scorsi il gossip si era scatenato intorno a Barbara D’Urso. Non una novità per la signora di Mediaset, ma stavolta sembra che qualcosa bolla in pentola. Uno degli ultimi video postati su Instagram infatti, lasciava pensare che Barbara D’Urso potesse avere compagnia in casa. Dichiaratasi sempre orgogliosamente single, intorno alla presentatrice le voci non erano mai mancate.

Tra i tanti flirt attribuiti a Barbara D'Urso, c'era stato quello con Pupo rilanciato, parzialmente, anche dal cantante e opinionista del Grande Fratello Vip. Una presunta storia, per la verità. risalente agli inizi degli anni Ottanta che però Carmelita ha prontamente smentito. Dopo una serie di frecciatine e ripicche Enzo Ghinazzi – questo il vero nome dell'artista toscano – ha fatto un passo indietro, chiarendo che non tornerà più sull'argomento. Peccato che Barbara D'Urso sia tornata sull'argomento, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 – quella in onda mercoledì 29 maggio – non è riuscita a restare in silenzio e ha lanciato una nuova stoccata al cantautore.

























A Pomeriggio 5 si stava parlando del presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise quando Barbara D'Urso, in collegamento con alcuni ospiti, non ha potuto fare a meno di menzionare la sua vicenda. "Ce ne sono tanti di cantanti che dicono di aver avuto relazioni con persone ma in realtà non è così", ha rimarcato la 62enne. Una frecciatina bella e buona nei confronti di Pupo. L'opinionista del GF Vip replicherà presto?















Forse sì o forse no, staremo a vedere. Di sicuro Enzo in una recente intervista è stato piuttosto chiaro: "Ho giurato a Barbara D'Urso che smetterò di alludere a un flirt con lei: non c'è mai stato, mi sono sbagliato". Per gli amanti del gossip, gli stessi che giuravano di essere più che sicuri che la conduttrice avesse una relazione in corso, sono stati seccamente smentiti dalla diretta interessata.











Barbara D’Urso, per la verità, ci ha girato intorno dicendo come ha deciso si preparerà al suo compleanno: il prossimo 7 maggio. “Ho trascorso Pasqua da sola, passerò anche il compleanno da sola”, ha confidato ai telespettatori di Pomeriggio 5. Insomma, nessuno uomo, per ora nel cuore di Barbara.

