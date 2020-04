“Gli ha fatto l’occhiolino”. Non è l’Arena, Massimo Giletti nella bufera: il suo gesto non è passato inosservato. È successo in diretta

Abbiamo guardato e riguardato le immagini e in effetti sembrerebbe proprio che Massimo Giletti abbia fatto l’occhiolino ad Adriano Panzironi. Un tic o un segnale segreto? Nel frattempo naturalmente è bufera. A “Non è l’arena” arriva Adriano Panzironi – l’uomo che senza essere laureato in Medicina parla di dieta e longevità. Su di lui pesa l’accusa di esercizio abusivo della professione medica. Ma i processi si fanno in tribunale. Non sui giornali. La cosa strana, in questo caso, è che quando Massimo Giletti lo intervista scappa un occhiolino di troppo, che mette in allarme l’inviato de Le iene Andrea Agresti. Secondo “la iena”, Giletti sarebbe stato troppo buono nei confronti di Panzironi e quell’occhiolino aprirebbe un vero giallo televisivo.

Allora la domanda sorge spontanea: come mai il conduttore di Non è l'arena non ne approfitta per fare domande pungenti a Panzironi? Perché gli "scappa" quell'occhiolino durante l'intervista? Sono interrogativi che stanno animando in queste ore la faccenda, tra le telefonate di giornalisti e dirigenti televisivi. Panzironi, pubblicista e senza laurea in Medicina – lo ribadiamo- in tv continua a parlare di dieta della longevità. La sua campagna, però, ha subito un brusco stop con l'intervento dell'Agcom che ha ritenuto "grave la sua condotta in regime dell'attuale emergenza sanitaria e del momento drammatico per il Paese".

























Possiamo leggere ancora: "Il procedimento sanzionatorio avviato prevede che l'Autorità, ritenendo grazie e reiterata la condotta, possa disporre nei confronti dell'emittente la sospensione dell'attività per un periodo sino a sei mesi (…)". Il riferimento è al canale "Cerca salute Life 120 Channel" dove Panzironi dispensa consigli medici.















Eppure l'Agcom, come Le iene raccontano, avrebbe inviato una lettera di richiamo anche a La7 e "Non è l'arena" per aver consentito a Panzironi di ribadire in tv le sue posizioni (che non hanno alcun fondamento scientifico). Panzironi, in studio da Giletti, continua a parlare di capelli e longevità con uno scambio di battute che ha tutto il sapore del siparietto, tra sorrisi e occhiolini. Le Iene notano tutto.











“Nessuna domanda su quello che Panzironi ha fatto in questi anni professandosi guru delle diete senza esserlo”, fa notare Agresti di Italia 1 nel suo servizio. Però alcuni ospiti in studio a Non è l’arena attaccano Panzironi e tuonano: “Stiamo rischiando di fargli un favore”. Touchè.

