Lacrime inattese per Ivana Icardi: è successo all’Isola dei famosi spagnola sotto gli occhi di tutti

La versione spagnola dell’Isola dei Famosi non si risparmia in termini di sorprese. Supervivientes continua a regalare notizie sconvologenti sulle giornate che trascorrono i naufraghi, e nelle ultime ore arriva un novità davvero piccante su Ivava Icardi e Hugo Sierra. Curiosi? Vediamo insieme cosa è successo.

Di recente le telecamere hanno pizzicato sia Ivana Icardi e Hugo che Fabio Colloricchio con Violeta Mangrinan. Il colpo di scena a Supervivientes torna a riaccendere le pagine di gossip. Come si sa la versione spagnola dell'Isola dei Famosi non è stata interessata dalla pausa per emergenza sanitaria, quindi i naufraghi hanno continuato indisturbati nella loro quotidianità all'insegna della sopravvivenza tra le braccia della natura.

























I riflettori vengono nuovamente puntati sull'ex gieffina, Ivana Icardi, che ha già regalato al pubblico scene di passione indomita in compagnia del suo Hugo Sierra. Ma qualcosa sembra non funzionare come sempre. L'indiscrezione arriva nelle ultime ore e pare che Hugo Sierra, ex compagno di Adara Molinero, ha detto 'basta'. La sorella di Mauro Icardi ha preso atto della decisione di Hugo in un momento molto delicato.















Ivana aveva appena appreso la possibilità di raggiungere Hugo per festeggiare i due mesi dall'inizio della relazione, ma proprio sul più bello l'ex gieffina ha appreso la brutta notizia: "Ho dovuto prendere una decisione drastica, è un bel casino per te e per me. Essendo egoista per la prima volta, ti dico che sono arrivato ad un punto della mia vita dove non voglio andare contro la logica o quello che deve accadere in maniera naturale". La reazione di Ivana è stata immediata.









Ha provato a farlo tornare sui propri passi, ma senza un buon risultato. Hugo sembra aver preso una decisione inamovibile. e nel frattempo dallo studio Adara Molinero, ex compagna di Hugo, ha commentato: “Hugo è in un momento delicato. E’ vero, ci siamo fatti molto male, però a me non piace vederlo così. Io voglio vedere che sta bene. Se Ivana fosse incinta? Non è una cosa su cui posso opinare io. Magari torneranno insieme e saranno felici, però, Hugo è una persona che quando prende una decisione non torna indietro”.

