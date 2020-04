Tv e giornalismo in lutto, addio al volto Rai. Sempre in prima linea per l’informazione

Addio al giornalista e storico Nicola Caracciolo, aveva 88 anni. Era stato ambientalista sempre in prima linea e autore di programmi per la Rai di alta divulgazione sulla seconda guerra mondiale, la Shoah e la Repubblica di Salò. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Italia Nostra, di cui era presidente onorario. È morto la scorsa notte nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato da circa una settimana.

La famiglia, appena sarà possibile, poterà le ceneri del nobiluomo nella sua Garavicchio, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Da pioniere dell'ambientalismo, si era speso in particolare per la conservazione del paesaggio naturale e contro la realizzazione dell'autostrada Tirrenica in Maremma, dove era di casa, tanto da essere chiamato dalla gente 'il principe di Capalbio'. Nella cittadina aveva guidato il premio letterario e la sezione Maremma Tuscia di Italia Nostra.

























Il suo impegno in Maremma era iniziato negli anni '70 contro il nucleare e la costruzione della centrale di Montalto di Castro. Sosteneva che le "grandi opere" fossero "l'origine della corruzione del nostro Paese". Apparteneva alla famiglia dei principi di Castagneto: figlio di Filippo Caracciolo e Margaret Clarke, era fratello di Carlo, fondatore del gruppo Espresso e di Repubblica insieme a Eugenio Scalfari, e di Marella, moglie di Gianni Agnelli.















Alla morte della sorella, il 23 febbraio 2019, aveva dichiarato: "Spero che in altri luoghi il nostro rapporto possa rimanere vivo". È stato corrispondente da Washington per La Stampa.









Nicola Caracciolo lascia la moglie Rossella Sleiter, che ha lavorato per molti anni come giornalista a Repubblica e ancora oggi cura sul Venerdì la rubrica “Natura“, e i figli Marella (moglie dell’artista Sandro Chia) e Filippo.

