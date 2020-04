Da alcuni giorni circolano varie indiscrezioni sul programma ‘Temptation Island’ ed ora sono arrivate notizie in più sulla prossima edizione. Alcune informazioni trapelate riferivano la conferma della trasmissione e oggi, martedì 28 aprile, Raffaella Mennoia ha annunciato novità attraverso un video. Secondo quanto affermato dal braccio destro della conduttrice Maria De Filippi, la redazione è al lavoro per i casting, che dunque si svolgeranno regolarmente.

Ma resta il mistero sull'ipotesi di partenza dello stesso reality show. Impossibile prevedere quale sia la data di inizio. Generalmente è trasmesso su Mediaset nei mesi estivi, tra giugno e luglio, ma nulla è certo a causa dell'epidemia. La Mennoia ha dichiarato: "Con la speranza che la situazione nel Paese possa tornare il prima possibile alla normalità, la redazione di Temptation Island è attiva". Ma il tempo stringe e restano tantissimi dubbi sul reale start del programma.

























Il sito 'Fanpage.it' ha scritto che non resta moltissimo tempo per far partire tutta l'organizzazione. Nel caso in cui si volesse confermare il format originale, che prevede anche la possibilità di avere dei contatti fisici, servirebbe mettere in quarantena il cast. Dunque, occorrerebbe una decisa accelerazione con la scelta veloce dei concorrenti. Ma evidentemente non sarà una cosa semplicissima. A quel punto, se dovesse saltare questa opzione, ci sarebbero alternative.























Ecco dunque spuntar fuori la possibilità che ci sia un 'Temptation Island' in inverno, sempre secondo 'Fanpage.it': "Immaginare una versione natalizia del format. Non si potrebbe fare ricorso a bikini e bagni in piscina in quel caso, ma immaginare di registrare le avventure delle coppie separate per 21 giorni in un paesaggio invernale, magari innevato, potrebbe risultare altrettanto romantico". Ma esiste anche un'altra soluzione che potrebbe essere preferita.

Con la speranza che la situazione nel nostro paese possa tornare il prima possibile alla normalità, la redazione di #TemptationIsland è attiva 🌴Se volete partecipare alla nuova edizione correte su https://t.co/sZ6U4Uphln o chiamate il numero 06.3721721! pic.twitter.com/sJRlND43CY — Temptation Island (@TemptationITA) April 28, 2020

“Per restare nei tempi e sfruttare l’estate, si potrebbe pensare di procedere ad isolare le coppie e i single coinvolti per circa un mese, evitando ogni contatto fisico con l’esterno e azzerando così le possibilità di contagio. Solo dopo la quarantena obbligata, i single e le coppie sbarcherebbero nelle location prescelte per le registrazioni”, ha concluso il sito. Non resta che pazientare ancora un po’ per saperne di più.

