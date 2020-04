Il conduttore televisivo Maurizio Costanzo non sa ancora quando potrà tornare protagonista con i suoi programmi Mediaset ‘L’Intervista’ e ‘Maurizio Costanzo Show’. Tutta colpa ovviamente delle misure di contenimento per contrastare la malattia del momento. Ma c’è una grossa novità per il suo imminente futuro lavorativo. Il presentatore sbarca infatti sulla Rai, precisamente su Rai2, dove condurrà una nuova trasmissione televisiva a partire dal prossimo mese di maggio.

A rivelare in anteprima la notizia è il blog 'DavideMaggio.it'. Potremo vedere all'opera Costanzo ogni sabato pomeriggio. Secondo quanto riferito, l'orario scelto per la messa in onda del programma è stato fissato alle 14. Svelato anche il nome dello stesso: 'Album di famiglia'. Resta però ancora incertezza sul giorno esatto nel quale prenderà il via. Questa news ha scatenato i suoi numerosi fan, che non vedono l'ora di rivedere la dolce metà di Maria De Filippi.

























Sono stati anche riferiti altri dettagli su come si strutturerà questa trasmissione. Sempre secondo 'DavideMaggio.it', si dovrebbe fare il punto della situazione sul passato meraviglioso della televisione italiana, soffermandosi sui grandi programmi di una volta. Alcuni mesi fa, l'uomo aveva condotto un programma che ricalca gli stessi intenti, 'Il Gran Varietà', che fu però dedicato soltanto agli spettacoli del defunto Antonello Falqui. E non sarà solo nella conduzione.























Infatti, a supportarlo in questa novità tv ci sarà Umberto Broccoli, presenza fissa de 'I Fatti Vostri' di Giancarlo Magalli. L'archeologo, autore televisivo e conduttore è stato dal 2008 al 2013 sovrintendente ai beni culturali di Roma capitale. Attualmente cura anche una rubrica su Rai1 per 'UnoMattina'. A 'I Fatti Vostri' approfondisce vari argomenti di storia, costume, società e momenti importanti della storia dello spettacolo, ciò che potrebbe quindi fare con Costanzo.

Recentemente, al ‘Corriere della Sera’, Costanzo ha fatto alcune rivelazioni su Maria De Filippi: “Non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa. Può anche pensare che siamo parenti stretti del coronavirus. Isolamento? Ma no, è che torniamo tardi. Mi piace aspettarla la sera per mangiare”. Ed ha criticato la conduttrice Barbara D’Urso per la famosa preghiera in diretta con Matteo Salvini.

