Il Paradiso delle Signore torna in tv! Buone notizie per i fan della soap: la conferma di Alessandro Tersigni

A causa dell’emergenza sanitaria ”Il Paradiso delle signore”, la soap di successo in onda su Rai Uno, ha subito uno stop. In onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1, la daily soap ambientata negli anni Sessanta è arrivata alla quarta edizione e ha riscosso un grande successo di pubblico. Dal settembre 2018 il format è cambiato e da fiction è diventata una vera e propria soap opera.

l Paradiso delle Signore fa da traino a La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e in questi mesi ha riscosso un ottimo successo in fatto di ascolti. La quarta stagione è ambientata nel biennio 1960-1961 e causa dell’emergenza sanitaria ha subito un brusco stop. Il cast non ha potuto proseguire con le riprese della stagione e per questo motivo da oggi, martedì 28 aprile, andranno in onda le repliche della quarta stagione. Grandi risultati in fatto di ascolti per la fiction ispirata dall’undicesimo romanzo dello scrittore francese Émile Zola che in questi anni ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani prima de ”La vita in diretta”, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Ritorneremo presto sul set. Non c’è niente di ufficiale, si parla di giugno. Stiamo cominciando a vedere uno spiraglio di luce. L’importante è lavorare in sicurezza”, ha spiegato Alessandro Tersigni in un’intervista concessa a Vanity Fair. L’ultima puntata della stagione in corso è andata in onda lunedì 27 luglio, ma pare che presto il cast possa tornare davanti alle telecamere per girare il finale di stagione. A confermare la notizia è uno dei protagonisti della soap opera, l’attore Alessandro Terzigni, che ne ”Il paradiso delle signore” veste i panni di Vittorio Conti. (Continua a leggere dopo la foto)















Occorre aspettare le prossime settimane per scoprire come verrà riorganizzato il post emergenza e a quali linee guida ci si dovrà attenere per lavorare senza rischiare il contagio, ma l’attore è molto positivo. “Torneremo sul set spero presto. – ha spiegato l’attore lanciato nel mondo della televisione dal Grande Fratello – Non c’è ancora niente di ufficiale ma girano tante voci che ci portano a giugno. Primi, metà, fine giugno? Vediamo. L’ufficializzazione ancora non è stata data ma stiamo cercando delle linee guida che ci accompagnino per vivere sereni il set”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ebbene sì, il Paradiso delle Signore chiude i battenti per colpa del Coronavirus. Siamo arrivati col girato al 25 aprile e mancano 20 puntate, quattro settimane di lavoro. Vittorio e Marta avevano una piccola sorpresa da regalarvi ma abbiate pazienza, presto arriverà”, ha detto ancora l’attore.

“Ogni volta…”. Eleonora Daniele non trattiene l’emozione e scoppia a piangere a Storie Italiane