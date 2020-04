Per Adriana Volpe l’esperienza del Grande Fratello Vip si è conclusa prima del previsto e nel peggiore dei modi, ma grazie al reality di Alfonso Signorini ha accresciuto la sua popolarità e si è fatta conoscere dal pubblico per la sua eleganza, disponibilità e buon cuore. Da settimane si rincorrono i rumor sul futuro in tv della ex collega di Giancarlo Magalli ai Fatti Vostri, ma dove e in quale programma?

Non in Rai ma nemmeno in Mediaset stando all'ultima indiscrezione. Adriana Volpe potrebbe approdare a Tv8, dove dovrebbe condurre un programma dedicato alle notizie di attualità e di gossip, dove non mancherebbero i tutorial e ospiti d'eccezione che arricchiranno le varie puntate. A lanciare la notizia è stato il sito TvBlog, che dà anche altre informazioni su questa nuova sfida che vede protagonista la ex gieffina.

























La trasmissione di Adriana Volpe dovrebbe andare in onda di mattina, sarà interamente in diretta e potrebbe prendere il via già da giugno prossimo. Ma, continua Tvblog, la bella Adriana non sarà sola al timone di questo rotocalco mattutino nuovo di zecca in onda su Tv8: dovrebbe condurlo insieme al giornalista di SkyTg24 Alessio Viola.















La conferma da parte della diretta interessata ancora non è arrivata, ma nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista a Bubinoblog in cui ha spiegato di voler prendere parte a un programma dove poter dimostrare chi è davvero, la stessa che i telespettatori hanno conosciuto al GF Vip: "Mi sento molto energica per il futuro ed aperta a qualsiasi possibilità", ha detto Adriana Volpe.











“Se potessi scegliere mi piacerebbe condurre un contenitore che entri nelle case degli italiani in punta di piedi, con garbo. Di sicuro la Adriana che ha conosciuto il pubblico al GF, diretta ed autentica, è quella che d’ora in poi si vedrà in Tv”, ha detto ancora Adriana, che ora è tutta concentrata sul suo futuro lavorativo.

