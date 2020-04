“Un incubo”. ‘Chi l’ha visto?’ a rischio stop, a spiegarlo è proprio Federica Sciarelli. Succede negli studi Rai

Tornato in onda dopo un stop legato all’emergenza sanitaria ‘Chi l’ha Visto?’ potrebbe correre il rischio di essere sospeso di nuovo. Una paura, questa, che accompagna tutta la produzione e in primo luogo Federica Sciarelli. La giornalista, ormai volto storico di ‘Chi l’ha Visto?’, l’ha confessato al settimanale ‘Tv, sorrisi e canzoni’. Una sorte, la sospensione, che non riguarda solo il programma della Sciarelli ma tocca da vicino tutte le realtà televisive.

La ragione è semplice, laddove un qualsiasi addetto ai lavori che ruota attorno a 'Chi l'ha Visto?' dovesse avere la febbre (nemmeno quella da Covid-19) e risultasse positivo allo scanner utilizzato prima di accedere agli studi Rai, il programma si arresterebbe. La Sciarelli ha spiegato come si stanno muovendo a livello organizzativo per confezionare lo show. I giornalisti di base a Roma che devono 'sconfinare' in altre regioni e province non possono andare nelle sedi Rai per due settimane una volta rientrati.





























In aggiunta, tutti coloro che devono entrare negli studi di 'Chi l'ha Visto?' (di altri programmi) o nelle redazioni devono passare dallo scanner: "All'ingresso degli studi Rai, bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. Ogni volta è un incubo: se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda. A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa. Anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma".















La Sciarelli ha anche parlato della mancanza di truccatori e parrucchieri in tv e a 'Chi l'ha Visto?' Una cosa che non l'ha preoccupa minimamente. "Vado in onda con i capelli 'a scopa', come quando esco dalla doccia", ha raccontato, sottolineando come in un simile momento storico, in cui si contano centinaia di morti quotidianamente, i crucci relativi a trucco e parrucco proprio non la sfiorino minimamente.











Federica Sciarelli inizia la carriera giornalistica al TG3, nella redazione politica, e lavora nella trasmissione Samarcanda. Conduce l’edizione del TG3 delle 22.30 Roma – New York, ma successivamente passa a quella delle 19.00. Conduce poi Primo Piano, l’approfondimento del telegiornale, in onda dal lunedì al venerdì. Guida ‘Chi l’ha visto?’ dal 2004.

