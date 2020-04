Eleonora Daniele scoppia a piangere a Storie Italiane. La conduttrice non ha retto e ha sfogato tutto la sua emozione in un pianto liberatorio. Ma cosa è successo? Perché Eleonora Daniele si è messa a piangere durante la trasmissione? Perché si è emozionata ascoltando la canzone Portami a ballare di Luca Barbarossa. Si tratta di una canzone dedicata alle mamme… Eleonora Daniele sta per diventare madre e quella canzone l’ha fatta piangere. Sarà che durante la gravidanza si è più sensibili,

sarà che il momento che stiamo vivendo è particolare, quel che è sicuro è che Eleonora Daniele non ha trattenuto ciò che aveva dentro ed è scoppiata a piangere. “Un capolavoro”, ha detto Eleonora Daniele quando ha sentito Portami a ballare. La conduttrice ha spiegato che quella canzone le fa ricordare tutti i momenti più belli vissuti con la sua famiglia. Ma anche qualche momento triste che ancora si porta dentro. Continua a leggere dopo la foto

























Luca Barbarossa è stato ospite a Storie Italiane presentare alcune iniziative benefiche, con l’occasione ha anche presentato la sua ultima canzone Non è inutile, canzone che ha scritto per tutti i medici e gli infermieri che combattono contro il male che ci sta affliggendo ormai da mesi. Poi ha proposto anche Portami a Ballare. Ed è stato a quel punto che Eleonora Daniele ha ceduto alle lacrime e si è lasciata andare. Continua a leggere dopo la foto















“Ogni volta che ascolto questa canzone, piango – ha spiegato Eleonora Daniele – Mi trattengo. Uno dei tuoi più grandi capolavori. Avevi avuto una grande ispirazione per scrivere Portami a ballare, quella canzone dedicata a tutte le mamme”. Appena sentita la canzone, Eleonora pensa ai suoi genitori insieme ai quali ha superato momenti molto difficili. “Quando la sento penso alla mia mamma che mi sta guardando e penso ai momenti felici e tristi dei miei genitori. Vogliamo sempre che siano felici” ha spiegato la Daniele. Continua a leggere dopo la foto









Ha proprio ragione, Eleonora Daniele. Specie in questo momento in cui dobbiamo stare lontani dai nostri cari, bisogna pensare a essere felici. Per fortuna non ci hanno tolto la musica. “La musica può fare da collante, da cassa di risonanza, noi con tanti amici abbiamo scritto la canzone Non è inutile per raccogliere fondi per lo Spallanzani” ha concluso Barbarossa.

Coronavirus: paura in Rai per Mara Venier, Bruno Vespa, Elelonora Daniele, Caterina Balivo e tanti altri