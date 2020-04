“Ci sarò”. Vanessa Incontrada, arriva la conferma. Se l’è lasciata scappare e il pubblico fa già i salti di gioia

Ormai è ufficiale. Amici Speciali prevederà tante sorprese e di recente arriva anche la conferma da parte di Vanessa Incontrada. Per la gioia di molti telespettatori, Vanessa Incontrada sarà presente in qualità di giudice del programma. Saranno previste ben quattro puntate di Amici Speciali, e non più tre come si era stato detto in principio, mentre rimane ovviamente confermata l’assenza del pubblico.

La diretta su Instagram tra Vanessa Incontrada e Nek è stata ‘illuminante’. Oltre ad essersi scambiati due chiacchiere su come stanno trascorrendo questi giorni di isolamento, Vanessa e il cantante hanno fatto il punto della situazione italiana, con un focus chiaramente puntato sul mondo dello spettacolo, dell’intrattenimento e della televisione, ambiti che, insieme a molti altri, hanno dovuto mettere in pausa o reinventare i palinsesti. (Continua a leggere dopo la foto).

























Vanessa Incontrada si è lasciata scappare non una ma ben due notizie, che in verità hanno reso felici molti follower: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate”. In una sola frase, non solo ha confermato la sua presenza come giudice, sulla scia del Serale di Amici 19, ma ha persino spifferato che le puntate saranno quattro e non tre, come originariamente previsto. (Continua a leggere dopo la foto).















Nel cast di Amici Speciali, Vanessa avrà modo di rincontrare anche Javier Rojas, con cui sappiamo essere entrata più volte in polemica. Ma forse sarà la volta buona per ricucire un rapporto e proseguire indisturbati nei rispettivi ruoli di giuria. Per quanto riguarda il cast al completo, pare che saranno presenti anche Umberto Gaudino, Alberto Urso, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Irama, Gaia Gozzi, Alessio La Padula, Stash, Giordana Angi e Random. Ma si rimane in attesa di conferme. (Continua a leggere dopo la foto).









Tra le altre indiscrezioni che trapelano in rete, sembra essere confermato il 18 maggio come data di programmazione, e questo anche grazie alle comunicazioni pervenute sui social da parte degli allievi della scuola più famosa d’Italia, glie stessi che hanno a cuore l’hashtag #DMA, ovvero Distanti ma Amici. Ed effettivamente anche il primo promo andato in onda sulla rete Mediaset, con la colonna sonora di Strada Facendo di Claudio Baglioni, recava un messaggio chiaro: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può, noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto: Amici Speciali insieme per l’Italia. In onda prossimamente”.

Andrea Iannone, tutti fissi sul dettaglio extralusso: “Alla faccia delle cose semplici!”