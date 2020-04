Sono giorni difficili anche per Ida Platano. E l’ex protagonista di Uomini e Donne non lo nasconde. Giorni in cui, per sua stessa ammissione, Ida Platano si sta dedicando molto alla riscoperta di sé. Dopo l’esperienza in televisione nel salotto di Maria De Filippi, sono molti gli obiettivi che la dama si è data. La nuova missione di Ida Platano è già iniziata ma, per arrivare a un punto di svolta davvero importante, necessario è il ritorno alla vita reale.

Una chimera al momento, con nessuna possibilità di programmare i prossimi mesi tanto che Ida Platano ha manifestato tutto il suo disappunto dopo le parole le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. "Sono un po' delusa e un po' arrabbiata", ha confessato la Platano in una serie di Instagram Stories."Voglio andare a lavorare, mi manca tanto, tanto, tanto, tanto il mio lavoro" ha proseguito l'ex dama che ha dovuto chiudere la sua attività ormai da due mesi.

























Ida Platano è una parrucchiera e proprietaria del negozio che gestisce a Brescia. Per i parrucchieri la riapertura è prevista per il 1 giugno prossimo al contrario di altre attività che potranno riprendere prima."Sono un po' delusa, un po' arrabbiata per quel comunicato che ho sentito ieri che si riapre il primo giugno" queste le parole di Ida ieri mentre poco fa ha voluto rincuorare i fan preoccupati.



















"Buongiorno a tutti, scusate la mia assenza, ho letto stamattina un po' di messaggi che vi siete preoccupati, intanto grazie. Non sono sparita, sono qua."Cerchiamo di essere sempre forti e aspettare!" ha dichiarato l'ex dama bresciana su Instagram Ida Platano è nata nel 1981 e fin da giovanissima ha lasciato la famiglia in Sicilia per cercare fortuna a Brescia. Proprio nella città lombarda ha deciso di rimanere e avviare la sua attività.









Visualizza questo post su Instagram Buon pomeriggio a tutti ❤️ Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 4 Feb 2020 alle ore 7:06 PST



Ha così potuto tradurre in lavoro la sua grandissima passione per l’estetica. Si è sposata all’età di 18 anni, ma il suo matrimonio è naufragato dopo 10 anni. Ha rivelato di avere un unico, immenso amore: suo figlio Samuele. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne prima e Temptation Island poi insieme a Riccardo.

