Comincia una nuova settimana anche per Lorella Cuccarini e Alberto Matano, impegnati tutti i giorni con La Vita in diretta. Ma sarà una settimana diversa dalle altre, come annunciato dagli stessi conduttori in apertura di puntata. Un annuncio che di sicuro non farà piacere ai telespettatori più affezionati al programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 ormai incentrato su aggiornamenti e approfondimenti dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

È stata Lorella Cuccarini a comunicare al pubblico che questa di fine aprile sarà una settimana breve: La Vita in diretta andrà infatti in onda solo fino a giovedì 30 aprile. Venerdì è primo maggio, la festa di tutti i lavoratori, e quindi anche della showgirl e conduttrice e del giornalista. (Continua dopo la foto)

























“A noi quanto dispiace questa cosa?”, ha commentato ironicamente Alberto Matano dopo l’annuncio di un giorno di festa della collega. Ma sarà uno stop breve, di un solo giorno, perché conclusa la puntata di giovedì 30, La Vita In Diretta tornerà regolarmente in onda lunedì 4 maggio. Dopo questo avviso rivolto al pubblico, è stato il volto del tg1 a fare un’altra comunicazione. (Continua dopo la foto)















La grande novità della puntata di lunedì riguarda gli inviati della trasmissione. Per la prima volta da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, infatti, sono tornati tutti i corrispondenti della trasmissione in tutta Italia. “Oggi abbiamo finalmente i nostri inviati e anche questo è un grosso segnale di ripartenza”, ha detto Matano non nascondendo la gioia di questa notizia che è quasi un ritorno alla normalità. (Continua dopo le foto)











Altra notizia su La Vita in diretta che forse non tutti ancora conoscono: Alberto Matano e Lorella Cuccarini faranno compagnia al pubblico fino al prossimo 26 giugno. Proprio così, il programma quest’anno si allunga. Lo ha confermato anche lo stesso conduttore del contenitore del pomeriggio del primo canale della tv di Stato in una diretta Instagram sul profilo di Davide Maggio.

“Tutto falso!”. Bianca Guaccero alza la voce, la smentita in diretta è furiosa. Cosa è successo