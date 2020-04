“Lui così sotto la doccia, e Ilary…”. Francesco Totti, la rivelazioni intime di Osvaldo sono bollenti

La parentesi romana e l’amico Francesco Totti, Daniel Pablo Osvaldo non l’ha mai dimenticata. Nel suo cuore la capitale ha da sempre un posto speciale. E così, appena può, il filo dei ricordi lo riporta a quando vestiva la maglia giallorossa. Pochi mesi ma sufficienti per farsi apprezzare da un pubblico da sempre esigente e dal suo simbolo, Francesco Totti.

Francesco Totti di cui l'ex centravanti della nazionale italiana, che non troppo tempo fa ha espresso la sua volontà di tornare a calcare un campo da calcio (abbandonato giovanissimo per seguire la passione per la musica), è tornato a parlare senza freni. L'argentino, che è stato compagno di squadra per due anni del Pupone ai tempi della Roma, ha raccontato dei dettagli assai 'intimi' sull'ex capitano giallorosso. Svelando anche dei particolari sul rapporto di coppia con Ilary Blasi. Non solo: l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha narrato un aneddoto mai svelato fino ad ora.

























Un episodio delicato, in cui si è ritrovato a temere per la sua stessa vita. Il fatto è avvenuto sempre durante la sua militanza nella squadra capitolina. "A Roma una volta stavano per uccidermi". Così Daniel Pablo Osvaldo ai microfoni di TNT Sports. "Una volta ero in un bar di Roma e mi stavano quasi uccidendo. Poi chiesi a Francesco Totti e De Rossi di accompagnarmi a sistemare le cose, non sono uno stupido", ha aggiunto.















Mistero su che cosa avesse scatenato una simile situazione. Spazio poi a Francesco Totti, con il quale ha allacciato un rapporto di amicizia. Tradimenti e corna nella coppia formata dal Pupone e dalla Blasi? "Gli dicevo che secondo me era cornuto, perché non poteva essere così perfetto. Aveva una bella faccia, non voglio dare dettagli, ma era anche ben dotato nelle parti intime. Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva neanche l'alito cattivo per dire. E sua moglie…Qualcosa di brutto doveva pur averlo, no? Ma in realtà no, non aveva neanche le corna".













Visualizza questo post su Instagram Guardami le spalle…..❤️❤️ Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 27 Giu 2019 alle ore 7:45 PDT



Dani Osvaldo nei mesi scorsi è stato molto chiacchierato dalla cronaca rosa per la sua storia con Veera Kinnunen, danzatrice conosciuta nel programma Ballando con le Stelle. Dopo alcune settimane di passione, la frequentazione si è interrotta. Né Veera né Osvaldo hanno mai reso noti i motivi dell’addio.

