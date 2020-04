Lutto nel cinema italiano, addio a uno degli ultimi maestri

È morto questa mattina in un ospedale romano il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello maggiore di Marco. Claudio Risi aveva 71 anni ed è deceduto a cause di complicazioni seguite ad un infarto che lo aveva colpito circa due mesi fa. A dare la notizia è stata la famiglia. Claudio Risi era nato il 12 novembre 1948 a Berna ed era stato a lungo aiuto regista del padre, prima di debuttare autonomamente alla regia negli anni ’80.

Aveva iniziato a lavorare nel 1972 come aiuto regista di Mario Monicelli in 'Vogliamo i colonnelli' e Carlo Di Palma in 'Teresa la ladra' e, dal 1974 al 1984, del padre in una decina di film, a partire da 'Profumo di donna' fino a 'Dagobert'. Per Dino Risi aveva fatto anche il montatore in 'Il commissario Lo Gatto' (1986), mentre per il fratello in 'Tre mogli' (2001).

























Aveva esordito alla regia a metà anni ottanta con opere di ambientazione balneare come 'Windsurf – Il vento nelle mani' e il televisivo 'Yesterday – Vacanze al mare'. In seguito aveva diretto le tre stagioni della serie televisiva 'I ragazzi della 3ª C', che gli valsero per due volte (nel 1987 e nel 1988) il Telegatto per il miglior telefilm italiano.



















Nel 2005 aveva firmato insieme al padre la regia del documentario Rudolf Nureyev alla Scala (destinato all'Home video), per poi dirigere i cinepanettoni pre-natalizi 'Matrimonio alle Bahamas' (2007) e 'Matrimonio a Parigi' (2011), entrambi con Massimo Boldi protagonista. I funerali non ci saranno, viste le norme sul coronavirus, ma – a quanto apprende l'AdnKronos – la famiglia conta di poter fare una commemorazione pubblica appena sarà possibile.











Il successo maggiore di Claudio Risi , come detto, i Ragazzi della Terza C. La serie tv, ambientata nell’Italia degli anni ottanta, racconta le vicende di una classe dell’immaginario liceo “Giacomo Leopardi” di Roma nel corso dell’anno scolastico. Anche se la classe è composta da una ventina di studenti la serie segue le vicende di una decina di essi, mentre gli altri sono delle semplici comparse. Oltre ai componenti della classe, la serie è animata da altri personaggi di contorno, in particolare da un paio di professori, dai genitori di alcuni alunni, dal barista nel cui locale i ragazzi si ritrovano, dal cartolaio di fiducia e dagli studenti della sezione F con cui sono in competizione

