Stefano De Martino, l’indiscrezione rimbalza ovunque: finalmente una buona notizia

Messe in onda rinviate, una pausa dei palinsesti televisivi senza pari fino ad ora e un’emergenza sanitaria da cui l’Italia, seppur gradualmente, prova a rialzarsi. Cosa accadrà alla televisione italiana durante la tanto attesa fase 2? Molti sono i programmi che provano a riformulare il modo più opportuno per rimettere in moto la macchina televisiva, tra cui il format Made in Sud. L’ultima indiscrezione sul programma metterebbe in circolazione la notizia di una nuova stagione pronta a ripartire molto presto.

Si vocifera che Made in Sud sia già pronto per ricominciare e questo accadrà molto probabilmente nel mese di giugno. La notizia viene riportata su TvBlog. A guidare il timone Stefano De Martino e Fatima Trotta: "Made in Sud tornerà con una serie nuova di zecca sempre dall'auditorium della Rai di Napoli, sempre con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, per 6 puntate, senza pubblico, ma con tantissime novità", ma la data "deve ancora essere confermata".

























Viene tirata in ballo anche la celebre conduttrice Milly Carlucci, nel vero senso della parola. Ballando con le Stelle, infatti, dovrebbe tornare dal prossimo autunno, e precisamente ogni martedì sera. La conduttrice stessa, durante un'intervista per il Corriere della Sera, ha affermato: "Il programma non è mai stato cancellato, solo sospeso: ci teniamo pronti nell'eventualità di tornare in pista".















E aggiunge: "La creatività può sforzarsi nel trovare delle soluzioni anche per quello. Con il web ti puoi connettere comunque con il pubblico, per dirne una. Ma ancora dobbiamo aspettare per sapere come la Rai affronterà il post emergenza". I tempi della televisione dovranno dunque procedere di pari passo con quanto sta ancora accadendo nel Bel Paese, prossimo a ripartire ma con scrupolosa prudenza.









Parimenti accadrà per Made in Sud che secondo quanto riportato sul portale di TvBlog: “Facendo seguito all’allentamento delle misure restrittive contenute nel decreto che il governo si appresta a varare nelle prossime ore e che diventeranno operative da lunedì 4 maggio, si valuteranno le condizioni che porteranno questo programma a poter essere prodotto”. Non rimane altro che attendere la comunicazione ufficiale che confermerà la data. Al momento, però, rimangono tante novità pronte ad attenderci sul piccolo schermo.

