Oggi gli ascolti tv premiano ancora una volta Paolo Bonolis e il suo Ciao Darwin. Il sabato sera in quarantena vuol dire repliche: su Canale 5 proseguono le puntate di Ciao Darwin – Terre Desolate, Rai 1 invece ieri ha puntato su Massimo Ranieri. Il suo Stasera sogna è stato seguito da 3.272.000 spettatori pari al 13.3% di share. Ciao Darwin invece ha convinto 4.795.000 spettatori, con il 19.2% di share.

Ma oltre a Paolo Bonolis c’è anche un altro conduttore che continua a vincere e convincere il pubblico anche in replica.

Stiamo parlando di Amadeus con I Soliti Ignoti, il preserale di Rai 1 che ha conquistato l'affetto degli italiani che continuano a preferirlo pure in replica alle puntate inedite di Striscia la notizia. Italia 1 ha proposto invece il film "Robinson Crusoe" che ha registrato il 6.5% di share con 1.276.000 spettatori. Un cult del cinema è italiano è andato in onda invece su Rete 4: "La Ciociara" è stato visto da 1.031.000 spettatori con il 4.1% di share.

























Dopo i successi delle passate edizioni, Massimo Ranieri è tornato con il suo spettacolo televisivo "Sogno e son desto" andato in onda su Rai 1. Per lui il % di share e .000 spettatori. L'attualità è stata di scena su Rai 2. Il 25 aprile 1945 l'Italia è libera dal nazifascismo. La ricorrenza è stata trattata da "Petrolio – Antivirus", seguito da 1.276.000 spettatori e uno share del 4.7%. Ancora attualità sui Rai 3 con "Aspettando le parole" che è stato visto da 1.621.000 spettatori pari al 5.5% di share. I Topi invece ha fatto registrare il 4.7% di share pari a 1.315.000 spettatori.















Vediamo ora come sono andati gli altri canali principali. Su Tv 8 si rispolvera l'agente segreto più famoso al mondo: "Agente 007 – Moonraker Operazione spazio" ottiene l'1.9% di share con 519.000 spettatori. Sul Nove il film "The Missing" ha intrattenuto 351.000 spettatori per uno share dell'1.4%. Su La7 il film "Il gigante" registra uno share del 2.2% con 503.000 spettatori. Infine su Sky Uno è andato in onda il programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti.











Vediamo come sono andati i programmi preserali. Su Rai 1 L’Eredità colleziona un ascolto medio del 19.5% di share pari a 4.429.000 spettatori. Avanti un altro fa registrare il 18% di share con 4.429.000 spettatori mentre sul Nove il Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio ottiene 269.000 spettatori con lo 0.9% di share.

