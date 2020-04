“È stato un momento toccante”. Italia sì, Marco Liorni si commuove e racconta a tutti cosa è successo

Anche la puntata di Italia Si di oggi, sabato 25 aprile 2020, è stata interamente dedicata alla difficile situazione che da quasi due mesi stiamo vivendo, motivo per il quale, per strappare un sorriso ai telespettatori, il padrone di casa Marco Liorni ha mandato in onda alcuni divertenti video girati da una serie di personaggi famosi, pubblicati sui social. E dopo la messa in onda di tali video, ha affermato: “Lo spettacolo è in gravissima crisi, è uno dei settori più penalizzati. Ieri mi ha colpito moltissimo, anzi ha colpito tutti, quello che è accaduto a La vita in diretta”.

Cosa è successo? Ennio Morricone, in collegamento, si è commosso pensando al pubblico, alla musica e al silenzio che c’è adesso. “Davvero toccante la commozione e le parole che ha usato Ennio Morricone” ha aggiunto successivamente Marco Liorni nella puntata di Italia Si di oggi (terminata con un problema tecnico) dopo aver mandato in onda un breve filmato tratto proprio all’intervento di Morricone nella puntata de La vita in diretta di ieri. (Continua a leggere dopo la foto)

























Sempre nel corso della puntata di oggi di Italia Si, Marco Liorni, con l’aiuto del Dottor Domenico Mazzullo, psichiatra, intervenuto in collegamento, ha sottoposto i quattro saggi (Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa) ad un piccolo test per valutare alcuni aspetti del loro stato emotivo dopo un mese e mezzo di isolamento domiciliare. (Continua a leggere dopo la foto)















“Potete rispondere anche voi da casa a queste domande. Servono per valutare un po’ lo stato psicologico di ognuno, quindi come stiamo dal punto di vista mentale, dopo quasi due mesi di clausura” ha spiegato a tal proposito. Nella stessa puntata anche Elena Santarelli si è commossa pensando alla forza, che alcuni giorni ci vuole, per svegliarsi e tirarsi sù dal letto. (Continua a leggere dopo la foto)











Per dire “forza, ce la posso fare” per combattere la voglia di mollare. Insomma, un inno alla tenacia di cui la stessa Elena è portabandiera per una vita non certo semplicissima. Bravi tutti!

Ti potrebbe anche interessare: “Sto faticando…”. Italia sì, Elena Santarelli scoppia a piangere in diretta: tutta ‘colpa’ della domanda di Marco Liorni