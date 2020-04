Paola Perego, l’annuncio a sorpresa scatena i fan: adesso è ufficiale

Un annuncio che in tanti stavo aspettando. La voce girava da tempo ma ora arriva la certezza. A darla è Paola Perego, la diretta interessata che, nel corso di una diretta social con la stilista Giada Curti, ha confessato di essere pronta a un ritorno in Rai. Dopo il suo show ‘Non disturbare’ che prevedeva l’intervista a diversi personaggi dello spettacolo ‘frugando’ tra gli oggetti presenti nelle loro valigie, la bellissima conduttrice è pronta a fare il suo ritorno negli studi di Viale Mazzini.

'Interrogata' dagli utenti Instagram su quale programma condurrà in Rai, Paola Perego ha chiaramente detto che non dirà nulla al riguardo perché è molto scaramantica. E, fin quando non apporterà la firma sul contratto, preferisce non dire nulla al riguardo. Tuttavia, ha assicurato il suo ritorno negli studi di Viale Mazzini. Insomma per Paola Perego si annuncia una stagione assolutamente interessante.

























Unica indiscrezione sulla Talpa, domanda alla quale Paola Perego ha risposto così: "Io lo farei domani mattina ma ha un costo notevole alcune emittenti si sono mostrate interessate ma poi non si è fatto nulla. Non dipende da me. La Talpa potrebbe tornare a casa, è nata su Rai2, ma non è previsto nessun ritorno al momento". Nei giorni scorsi Paola Perego aveva fatto parlare di sé per uno scatto in stampelle. Un infortunio stato molto serio: uno strappo muscolare al quadricipite anteriore della coscia.















Nella didascalia che ha accompagnato l'istantanea ha scritto: "Niente mondiali per la Perego", in maniera ovviamente ironica. Poi, ad una follower che le chiedeva maggiori informazioni sull'accaduto, ha semplicemente risposto: "Distrazione del quadricipite". Presumibilmente l'infortunio si sarebbe verificato all'interno delle mura domestiche, provocandole appunto la lesione al muscolo della coscia. Per Paola Perego si prospettano tempi lunghi per ristabilirsi del tutto.











Paola Perego è nata a Monza il 17 aprile 1966 ed esordì nel mondo dello spettacolo appena sedicenne come modella. Nel 1983 è stata assunta da Antenna 3 Lombardia e nel 1984 è passata alla Fininvest e così fece il suo esordio su Italia 1, dove ha condotto Autostop insieme a Marco Columbro Nel 1992 è passata a Rai 2, conducendo i molteplici contenitori televisivi di Rai 2 diretti da Michele GuardìMattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia.

