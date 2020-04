Da alcuni giorni è ripreso l’appuntamento con ‘Uomini e Donne’, in un formato ovviamente cambiato per rispettare le restrizioni imposte dal Governo per evitare il diffondersi del male del momento. L’infinito litigio tra l’opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani sta continuano incessantemente. Il dating show in onda su Canale 5 prevede momentaneamente la presenza di Maria De Filippi con la sua sola voce, mentre i corteggiamenti avvengono esclusivamente tramite chat.

Come riferito poco fa, le grandi protagoniste sono sempre Tina e Gemma. Le due, seppur a distanza, stanno proseguendo nei loro battibecchi e si stanno scontrando in maniera durissima. La Dama ha manifestato molto interesse nei confronti di un corteggiatore virtuale, che si fa chiamare ‘Occhi blu’. Lei è rimasta completamente colpita da lui, sebbene non l’abbia visto in volto, perché apprezza moltissimo le sue dediche ritenute veramente romantiche. (Continua dopo la foto)

























La Cipollari pensa invece che la donna sia colpita da quest’uomo solo perché ha dichiarato di avere 38 anni. Secondo lei, la Galgani pensa esclusivamente agli aspetti più intimi e non a impegnarsi seriamente. Tina ha infatti affermato: “Gemma, sappiamo tutti qual è il tuo unico interesse. Voglio vedere cosa penserà quest’uomo di te quando potrete finalmente incontrarvi e ti dovrà portare a letto, vorrei proprio capire se sarà ancora tanto interessato”, ha proseguito. (Continua dopo la foto)























Dopo che ‘Occhi blu’ ha inviato a Gemma immagini di una spiaggia e del mare, la Cipollari ha affermato: “Lei vorrebbe ben altro, che ci fa col mare, non è contenta”. Pronta la replica della Dama: “Ti sbagli, io non ho bisogno di altro; mi bastano le emozioni, le sensazioni”. A quel punto la Galgani fa un regalo al corteggiatore indossando un abito a fiori e improvvisando un flamenco sul tavolo. Durante l’esibizione, Tina le ha detto ironicamente: “Chiudi gli occhi e fai un passo avanti, ti guido io”. (Continua dopo la foto)

L’incredibile siparietto contraddistinto dal sarcasmo e dall’ironia si è concluso con il sorriso dell’altro opinionista Gianni Sperti e della padrona di casa De Filippi. Ma il traguardo sembra proprio essere stato ottenuto da Gemma, visto che ‘Occhi blu’ le ha dispensato tantissimi complimenti per la danza sensuale. Ma restano i dubbi: infatti non si sa con certezza se dietro quel nickname ci sia una vera persona oppure solo un profilo falso, che si diverte alle spalle della donna.

