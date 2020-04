Nonostante l’emergenza sanitaria causata dalla malattia del momento, il programma ‘Linea Verde’ va ugualmente avanti sotto la conduzione di Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Nelle scorse ore il presentatore televisivo ha voluto dire la sua, concedendosi ad un’intervista al periodico ‘Mio’. Durante la chiacchierata con il giornalista, l’uomo ha raccontato che ciò che tutti stiamo vivendo è davvero molto negativo, ma è importantissimo rispettare le regole per il nostro bene.

Convertini ha quindi detto: "Il momento è surreale e drammatico. Stiamo vivendo grandi restrizioni. Ma queste misure sono fondamentali: dobbiamo tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari". Per lui non ci sono problemi di alcun genere e si sente una persona molto fortunata, nonostante non abbia la possibilità di stare vicino ai suoi familiari più stretti. Infatti, la sua famiglia attualmente rispetta la quarantena in Puglia, mentre il conduttore è nella capitale Roma.

























Non è stato semplice per lui assumere la decisione di distaccarsi dai parenti, ma ha voluto scegliere la strada più saggia. Così facendo ha evitato qualsiasi rischio di diffondere eventualmente il contagio a loro. Sente la mancanza di tutti e per ovviare a questa mancata presenza fisica, dà vita a numerose videochiamate con sua madre, le sue sorelle e i nipoti. Una volta che l'emergenza cesserà, Convertini è pronto a ritornare per poterli finalmente riabbracciare.























A proposito degli aspetti lavorativi, il presentatore ha dichiarato: "In questo periodo dobbiamo stare vicini alle eccellenze italiane. Stiamo lavorando tutt'ora: registriamo le puntate a Roma, raccontiamo la filiera agroalimentare ai tempi del Covid-19". E nei giorni scorsi erano giunti nei suoi confronti importanti complimenti da parte di Alessandro Cecchi Paone: "Beppe a Linea Verde buca lo schermo". Convertini ha infine fatto un appello ai cittadini italiani.

Ritiene decisamente molto importante puntare l’attenzione in questo momento al commercio e al turismo del nostro Paese, travolto dalla crisi economica. Ed è per questo che ha invitato tutti i connazionali a rimanere in Italia, trascorrendo qui le vacanze estive: “Aiuteremmo gli albergatori, i ristoratori, tutto il turismo italiano che, in questo periodo, sta soffrendo tanto”, ha concluso Beppe Convertini.

