Giancarlo Magalli, la notizia ora è ufficiale: la decisione della Rai

Novità in arrivo su un altro programma della Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, ‘I Fatti Vostri’ dureranno più del previsto. La data per la fine della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli e Roberta Morise era stata stabilita al 29 maggio, ma ‘Blogo’ ha riferito che sono stati apportati dei cambiamenti. Potremo vederli all’opera fino al 12 giugno. Una scelta presa dai vertici della televisione pubblica italiana, che conferma uno dei pochi programmi ancora in onda.

Ricordiamo che è stata rinviata a fine giugno la programmazione estiva. Secondo quanto riportato, non continuerà ad essere trasmesso soltanto questo, ma anche ‘Unomattina’ con Valentina Bisti e Roberto Poletti e ‘La vita in diretta’ con Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Per quanto riguarda invece ‘Storie Italiane’, verrà fermato il 29 maggio ma non per l’emergenza sanitaria. Infatti, la conduttrice televisiva Eleonora Daniele lascerà per dedicarsi alle ultime fasi della gravidanza. (Continua dopo la foto)

























Come già successo negli anni precedenti, dopo il 12 giugno Magalli e la Morise saranno sostituiti su Rai 2 da film o da alcune serie televisive in replica. Per quanto concerne ‘Unomattina estate’ e ‘La vita in diretta estate’ resta ancora il mistero sui nomi dei presentatori. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte della Rai, che presumibilmente nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli in merito. Magalli recentemente era stato protagonista di alcune affermazioni clamorose. (Continua dopo la foto)























A ‘Da noi…a ruota libera’ aveva infatti annunciato: “Fra 4-5 anni vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. Questo è un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”. E poi aveva anche parlato della quarantena e su come la sta vivendo: “Per fortuna lavoro, ma non vedo le mie due figlie da mesi”. E in precedenza aveva anche fatto una parentesi su Adriana Volpe: “Io vorrei chiudere questa faccenda: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare”. (Continua dopo la foto)

In una delle ultime puntate il conduttore aveva fatto una gaffe scambiando uno dei dottori di Bergamo con un uomo guarito dal male del momento. A quel punto era stato proprio il medico a dire a Magalli se fosse possibile ricollegarsi in seguito perché “il paziente è andato un attimo in bagno”. Un piccolo imprevisto che però non lo aveva minimamente scalfito: “Ah ma quella scappa a tutti!”.

Barbara D’Urso, imprevisto durante la diretta: “Non ci riesco!”. Cosa è successo