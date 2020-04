Eleonora Daniele è la regina di Storie Italiane. Anche se manca poco al parto perché la sua prima bimba nascerà a giugno prossimo e nonostante l’emergenza sanitaria, la conduttrice non ha mai smesso di tenere compagnia e aggiornare il suo pubblico con approfondimenti e interviste. Recentemente, poi, ha anche spazzato via ogni dubbio sulle voci che volevano un suo possibile sostituto al programma di Rai1.

Già circolavano i nomi di Marco Liorni e Lorena Bianchetti, tanto per fare qualche esempio, che avrebbero potuto condurre ‘Storie Italiane’ fino a giugno, ma queste indiscrezioni sono state smentite dalla stessa Eleonora Daniele, che ha rilasciato un’intervista al sito Blogo e confermato che Storie italiane saluterà i telespettatori a fine maggio (il 26, ndr) e soprattutto con lei. Nessuna sostituzione, dunque. (Continua dopo la foto)

























“Storie Italiane finisce con me e fine maggio. Nessuno mi sostituirà. Poi quello che accadrà da giugno su Rai1 non dipende da me, ma dall’azienda. Non ho idea di cosa decideranno di mettere in quella fascia”, ha spiegato la presentatrice a Blogo. Le ultime puntate di Storie Italiane però sono state un po’ concitate. In due occasioni la bella Eleonora si è spaventata in diretta. (Continua dopo la foto)















Già mercoledì, nel corso dell’intervista ovviamente in collegamento da casa con Ivana Spagna Eleonora Daniele si era preoccupata. “Mi manca il respiro”, aveva confessato la cantante in diretta. Poi, nell’ultima puntata andata in onda, un secondo episodio ha impensierito la Daniele, che a un certo punto è stata costretta a interrompere il collegamento con un inviato dalla stazione Tiburtina di Roma. (Continua dopo la foto)











Eleonora Daniele ha stoppato il collegamento per accertarsi circa le condizioni di un operatore del programma. Anche se non ha potuto alzarsi e andare a controllare di persona, la Daniele ha subito mostrato grande sensibilità e preoccupazione e chiesto: “Mi sono preoccupata, cos’è successo?”. Ma per fortuna da dietro le quinte sono subito arrivate rassicurazioni: l’operatore aveva avuto un semplice mancamento dovuto alle temperature alte all’interno dello studio e la trasmissione è potuta proseguire senza intoppi fino alla fine.

