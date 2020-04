Dimitri Diatchenko è stato trovato morto all’età di 52 anni nella sua residenza in Florida, negli Stati Uniti. L’attore non si faceva sentire da diversi giorni, quindi mercoledì la sua famiglia ha chiesto alla polizia di fare un sopralluogo nella sua abitazione e gli agenti hanno trovato il suo cadavere. Secondo quanto riporta TMZ, la notizia è stata confermata dal fratello.

La star, nata a San Francisco, era nota per il suo ruolo nel film Chernobyl Diaries del 2012, ma anche per la sua partecipazione nella pellicola "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo", e molte serie tv di successo come "Walker Texas ranger", "Criminal Mind", "CSI Miami", "Sons of Anarchy", "How I Met Your Mother", "Bones" e tanti altri.

























Dimitri era in buona forma e in buona salute, ha detto suo fratello al sito TMZ, spiegando che la famiglia è scioccata dalla sua morte improvvisa. Secondo quanto riferito, sul corpo di Dimitri non sono stai trovati segni di colluttazione. Il suo corpo è nell'ufficio del medico legale e la causa della morte è "in attesa dell'indagine del medico legale", ha anche affermato il sito.









Actor Dimitri Diatchenko attends a photocall promoting the television series ‘Indiana Jones’ and actress Crystal Allen promotes the television series ‘Anaconda 3 & 4’on the fifth day of the 2008 Monte Carlo Television Festival held at Grimaldi Forum on June 12, 2008 in Monte Carlo, Principality of Monaco. (Photo by Tony Barson Archive/WireImage)

La star, nata l’11 aprile del 1968 da mamma greca e padre ucraino,

ha frequentato la Newton North High School in Massachusetts e si è laureata alla Florida State University nel 1996. La sua prima interpretazione è stata nel film del 1997 GI Jane, interpretato da Demi Moore ed è stato diretto dal regista di fama mondiale Ridley Scott. Dopo il film si trasferisce a Los Angeles, recitando accanto alla collega Jennifer Garner nella serie tv "Alias". Simitri ha fatto parte anche del cast del film "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo".









Nel 2012 ha vestito i panni di Yuri, la guida turistica ucraina, nel film “Chernobyl Diaries – La mutazione”. Ha anche lavorato come doppiatore per il videogioco Medal of Honor: European Assault. Il suo ultimo ruolo da protagonista è stato quello di Janko Kolar nella serie tv Murder In The First.

