L’Eredità sarà il primo programma a ripartire dopo il lockdown: ecco quando va in onda

La fase 2 legata all’emergenza sanitaria, che farà riassaporare un po’ di normalità, coinvolgerà anche la televisione. Nonostante alcuni programmi sono stati al momento fermati o annullati, ce n’è uno che tornerà molto presto. A fornire maggiori informazioni sulle trasmissioni tv sono stati alcuni dirigenti delle più famose case di produzione. Al settimanale ‘Oggi’ hanno infatti parlato il Ceo di Banijay Italia, Fabrizio Ievolella, e Dante Sollazzo di Endemol. Ma è stato il primo a dare news più importanti.

Infatti, è stato spiegato come sarà in futuro la televisione. Per quanto concerne i programmi di intrattenimento e in particolare i quiz pre-serali, pare proprio che sarà ‘L’Eredità’ il primo a ricominciare. Quest’ultimo aveva cercato di andare avanti rispettando tutte le misure di sicurezza, ma poi è stato interrotto per dare la priorità alla salute. Avevamo infatti visto la presenza soltanto del conduttore Flavio Insinna e dei concorrenti in gara, senza quella delle ‘Professoresse’. (Continua dopo la foto)

























Il responsabile della casa di produzione de ‘L’Eredità’ ha detto: “Tra i quiz per primi ripartiranno i game show come L’Eredità, ma senza pubblico”. Se non dovessero esserci ulteriori intoppi, l’inizio è fissato per il prossimo 4 maggio a partire dalle ore 18.40. Passando invece al rivale degli ascolti ‘Avanti un altro’, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis ripartirà, secondo quanto riportato da ‘TvBlog’, il prossimo autunno. Previste 120 puntate, più le 50 non trasmesse in queste settimane. (Continua dopo la foto)























Regna ancora il mistero e quindi tanta incertezza sui game show ‘I Soliti Ignoti’ e ‘Caduta Libera’. Le registrazioni del programma presentato da Amadeus sono state stoppate nei primi giorni di marzo e non si sa quando riprenderanno. Per adesso vanno in onda esclusivamente le repliche. La trasmissione di Gerry Scotti è anche ferma al palo, in attesa di sviluppi positivi. Ricordiamo che la scorsa estate è riuscita a conquistare uno spettacolare risultati in termini di ascolti. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda ‘Guess My Age’, in onda su Tv8 e condotto da Enrico Papi, ripartirà anche con i personaggi famosi e sarà mandato in onda a partire dal 27 aprile. Prenderanno parte alla sfida, che mette in palio 100 mila euro, Giulia De Lellis, Filippo Magnini, Paolo Brosio, Elettra Lamborghini, Flavia Vento, Pamela Prati, Giampiero Mughini, Francesca Cipriani, Gabriele Cirilli e Anna Falchi.

Pechino Express, la decisione è arrivata poco fa: doccia gelata per Costantino Della Gherardesca