Pechino Express, la decisione è arrivata poco fa: doccia gelata per Costantino Della Gherardesca

L’emergenza sanitaria legata al male del momento sta mettendo in discussione molti programmi televisivi. Alcuni sono stati interrotti, altri sono ripresi con formati diversi e senza ovviamente la presenza del pubblico, mentre alcuni sono stati posticipati. E in quest’ultima possibilità rientra ad esempio ‘Pechino Express’, tenuto conto che è girato fuori dai confini dell’Italia ed in situazioni particolari. Dunque appare davvero impossibile permettere una nuova edizione.

Nell’ultima andata in onda quest’anno, il reality show ha avuto come ambientazione l’Asia e in particolare le nazioni Thailandia, Corea del Sud e Cina. Le registrazioni della trasmissione avvengono solitamente nei mesi estivi o autunnali, ma nei prossimi non sarà sicuramente dato l’ok per organizzare questi viaggi all’estero. E tra l’altro non potranno essere autorizzati i comportamenti che assumono normalmente i concorrenti del reality condotto da Costantino della Gherardesca. (Continua dopo la foto)

























Infatti, il format di ‘Pechino Express’ prevede la richiesta di passaggi in auto a dei perfetti sconosciuti locali oppure essere ospitati in abitazioni private e mangiare e spostarsi in situazioni estreme. Molti telespettatori, sui social, si stanno infatti domandando se sarà possibile organizzare il programma. Purtroppo i fan dello stesso dovranno però aspettare un po’, come confermato dall’amministratore delegato di Banijay Italia, ovvero la società produttrice della trasmissione. (Continua dopo la foto)























L’obiettivo è realizzare la nona edizione di ‘Pechino Express’, ma ci sarà inevitabilmente uno slittamento. L’ad Fabrizio Ievolella ha infatti dichiarato: “Pechino è più difficile perché prevede viaggi e contatti con il mondo esterno. Prevediamo di iniziare la pre-produzione in autunno e, se tutto va bene, di girarlo nel 2021”. La notizia positiva è che c’è la conferma dell’adventure game, ma non sappiamo esattamente quando potremo vedere i futuri partecipanti all’opera. (Continua dopo la foto)

Secondo quanto ipotizzato, non sarà possibile vedere ‘Pechino Express’ nella prima parte del 2021. Infatti quest’anno è stato trasmesso da febbraio ad aprile. Se l’emergenza sarà passata e saranno ottenuti tutti i permessi necessari, potremo ammirarlo nella stagione televisiva 2021-2022, quindi un anno e mezzo-due anni dopo l’ottava edizione. Non resta che aspettare ulteriori conferme ufficiali da parte anche della Rai.

“Storie Italiane chiude!”. Adesso è ufficiale: la decisione sul programma di Eleonora Daniele