“Storie Italiane chiude!”. Adesso è ufficiale: la decisione sul programma di Eleonora Daniele

Adesso non ci sono più dubbi: ‘Storie Italiane’ chiuderà i battenti il 29 maggio. Non sono previste ulteriori variazioni rispetto a quanto era stato già riferito nei giorni scorsi. La chiusura della trasmissione televisiva è legata al futuro parto della conduttrice Eleonora Daniele, la quale dunque si godrà l’ultimo momento della gravidanza e poi la maternità. Gli altri programmi Rai dovrebbero invece proseguire almeno fino alla fine del mese di giugno e sarà proprio in quel periodo che partorirà.

La conferma ufficiale è arrivata dalla stessa presentatrice tv, che ha rilasciato poche ma significative parole a ‘Blogo’: “Storie Italiane finisce con me a fine maggio. Nessuna persona mi sostituirà”. Quest’ultima precisazione è stata fatto perché stavano circolando molte voci su un possibile successore. Si erano ad esempio fatti i nomi di Marco Liorni e Lorena Bianchetti, che avrebbero potuto condurre ‘Storie Italiane’ fino a giugno, ma quindi queste indiscrezioni non trovano riscontri. (Continua dopo la foto)

























Stando a quanto affermato da Eleonora, non è assolutamente imminente una sua sostituzione. Anche se successivamente ha fatto dei riferimenti sul futuro, non escludendo che i vertici della televisione pubblica italiana possano prendere altre decisioni. Infatti, da giugno in poi potrebbero anche essere assunti altri provvedimenti, al fine di evitare che la trasmissione non vada proprio in onda. Vediamo cosa ha aggiunto in seguito la donna sempre a ‘Blogo’. (Continua dopo la foto)























“Poi quello che accadrà da giugno su Rai1 non dipende da me, ma dall’azienda. Non so cosa decideranno di mettere in quella fascia”, ha aggiunto la Daniele. Tra le varie ipotesi che si stanno facendo, c’è chi pensa che sarà allungata la trasmissione di ‘Unomattina’. In alternativa, si potrebbe decidere di trasmettere alcune fiction o dar vita ad un nuovo programma. Quest’ultima possibilità sembra la meno plausibile, visto che in questo periodo non è semplice organizzare cose diverse. (Continua dopo la foto)

A proposito di nuovi nascituri, proprio durante ‘Storie Italiane’ Vittorio Grigolo aveva annunciato la futura venuta alla luce del suo primogenito. Assieme alla fidanzata Stefania Seimur, aveva rivelato a tutti la notizia durante un collegamento dall’Ucraina. “Sono felicissima per voi”, aveva commentato Eleonora Daniele. Per la dolce metà del tenore si tratterà invece del secondo figlio, avendo già una bambina di 5 anni.

Temptation Island Vip: la ‘bomba’ sulla coppia. L’ex tronista di UeD e ‘lui’ pronti a sbarcare in Sardegna