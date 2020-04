Temptation Island Vip: la ‘bomba’ sulla coppia. L’ex tronista di UeD e ‘lui’ pronti a sbarcare in Sardegna

Temptation Island 2020 ci sarà. La conferma era già arrivata a Filippo Bisciglia, che lo ritroveremo al timone del reality show delle tentazioni quest’estate. Anche Raffaella Mannoia, il braccio destro di Maria De Filippi, aveva parlato dei provini e dato alcuni consigli su come agire per provare a entrare nel cast. Sia da single sia in coppia.

"Stamattina ho fatto i provini di Temptation. Grazie a chi è venuto, a chi verrà nel pomeriggio e a tutti quelli che verranno in generale. Dico a voi di scrivere direttamente il motivo per cui volete partecipare. Se volete partecipare come coppia, lasciando subito il numero di telefono, oppure se volete partecipare come single. Questo per smistare in modo più rapido le richieste", aveva detto Raffaella in alcune Instagram Stories pubblicate il 5 marzo. Dopo c'è stato lo stop a causa delle restrizioni imposte dal Governo per evitare il propagarsi della pandemia che ha colpito l'Italia a fine febbraio.

























Il 4 maggio dovrebbero iniziare ad allenare, ma al momento non si sa ancora come sarà possibile fare i provini per la versione nip di Temptation Island. Ma cosa ne sarà della versione vip del programma? Intanto Giulia Cavaglià, nel corso della diretta Instagram di 'Chi', ha raccontato di essere pronta a mettere in discussione il proprio amore con Francesco Sole partecipando come coppia alla prossima edizione di 'Temptation Island'. Giulia è nota per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. Alla fine del percorso scelse Manuel Galiano, ma la loro storia d'amore durò un batti d'ali.















E dietro si trascinò una serie di critiche velenose da parte del pubblico e dell'ormai ex fidanzato, che non ha mai perso occasione per lanciarle frecciatine. Dopo qualche mese la Cavaglia ha iniziato a frequentare lo scrittore Francesco Sole e ora si dice pronta per partecipare all'edizione vip di Temptation Island e mettere il loro amore in discussione.









“Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo se no non ci starei assieme. Al contempo mi farebbe stare male l’assenza, non poterlo toccare, vederlo tramite uno schermo quando so che è a 200 metri da me. Però lo farei, chi lo sa, mai dire mai”, ha detto l’ex tornista di Uomini e Donne. Insomma, la candidatura per la coppia è aperta. I due saranno i prossimi protagonisti di Temptation Island vip?