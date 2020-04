Nel lungo percorso di Beautiful sono state tante le donne che sono passate davanti alle telecamere: Stephanie Forrester, la capofamiglia, madre di Ridge, Thorne, Angela, Kristen e Felicia, Brooke, Taylor fino alle nuove generazioni. Tra queste c’è la bellissima Steffy Forrester, figlia di Ridge e Taylor Hamilton e sorella gemella di Phoebe e del primogenito della coppia Thomas.

A vestire i panni della sexy figlia di Ridge e Taylor è l’attrice Jacqueline Macinnes Wood. Classe 1987, Jacqueline è canadese anche se il suo fascino è il frutto di origini francesi, scozzesi e brasiliane. Nel curriculum dell’attrice ci sono diversi lavori, sapientemente divise tra telefilm, film e videoclip, ma anche un’esperienza da conduttrice per il programma Party On. Fisico perfetto e viso da angelo, l’attrice canadese a ben guardare non appare proprio come mamma l’ha fatta. (Continua a leggere dopo la foto)

























Spesso, infatti, l’attrice è finita sotto la lente d’ingrandimento di programmi tv e riviste per l’uso esagerato che ha fatto della chirurgia estetica. Basta confrontare le immagini di Jacqueline Macinnes Wood da ragazza e quelle di adesso per capire la trasformazione che Steffy ha subito nel corso degli anni all’interno del cast della famosa soap opera americana. (Continua a leggere dopo la foto)















Qualche tempo fa anche il sito americano ”Plastic Surgey” ha mostrato il prima e dopo dell’attrice – che comunque era bellissima anche prima degli interventi – e ha intervistato alcuni esperti di chirurgia, i quali hanno confermato che dai lineamenti e il foto confronto con le foto del passato Jacqueline si è sottoposta a qualche intervento di chirurgia estetica. Secondo i medici la Steffy di Beauful avrebbe rifatto le labbra, che oggi appaiono più carnose, si sarebbe sottoposta anche a una rinoplastica e una blefaroplastica, ovvero un ritocco alle palpebre. Dal prima e dopo anche i suoi zigomi risultano più sporgenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Jacqueline Macinnes Wood non ha mai confermato né smentito i gossip circa i suoi ritocchini estetici, ma le foto che circolano in rete parlano da sole. Jacqueline è sposata con Elan Ruspoli, discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana, manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood. La coppia si è sposata nel 2018 in gran segreto in Sardegna e dal loro amore è nato Rise.

Ida Platano chiede scusa dopo la puntata di UeD: cosa è successo