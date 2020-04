“Sta per succedere…”. Massimo Giletti, la voce bomba corre veloce. E la tv trema

La bomba l’ha lanciata il settimanale Chi e gli effetti potrebbero essere pazzeschi. In casa Rai infatti si profila una rivoluzione, perchè Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la televisione di Stato a seguito delle offerte ricevute da altre due emittenti. Al presentatore di Che Tempo Che Fa sarebbero giunte proposte da Discovery e La7 e visto il suo “declassamento” a Rai2 dopo alcune critiche mosse soprattutto a livello politico, la cosa potrebbe molto più che plausibile.

Le motivazioni che si celano dietro questa scelta sarebbero da ricercare nel clima politico cambiato all’interno degli uffici di Viale Mazzini, che sarebbe mutato rispetto a qualche anno fa: i dirigenti infatti vorrebbero spostare il suo programma su Rai 3, e Fazio non avrebbe intenzione di scendere a compromessi in quanto la prenderebbe come una bocciatura, dopo il passaggio da Rai 1 a Rai 2. In effetti cambiare dal primo al secondo canale è stata presa dal conduttore e da molti addetti ai lavori come un mancanza di rispetto nei confronti di un programma che ha sempre fatto il bene dei telespettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

























Tuttavia Che Tempo Che Fa potrebbe restare regolarmente in onda. Lo stesso giornale infatti riferisce che sulla via del ritorno in Rai ci sarebbe Massimo Giletti, intenzionato a lasciare La7. La priorità sarebbe quella di ritornare a L’Arena, mentre ha già smentito un approdo a La Vita In Diretta. Ecco perchè all’orizzonte ci sarebbe la conduzione del talk show della domenica sera. (Continua a leggere dopo la foto)















Nessuna novità invece sul possibile addio di Paolo Bonolis da Mediaset, di cui si parla online da qualche settimana a causa delle frizioni tra le parti e gli attacchi di Lucio Presta. E ora per Massimo Giletti iniziano i corteggiamenti. Di nuovo. Proprio come è accaduto qualche anno fa quando decise di lasciare la Rai (ai tempi di Mario Orfeo) per iniziare una nuova vita professionale da Cairo a La7 con Non è l’arena. (Continua a leggere dopo la foto)











Ora viale Mazzini avrebbe di nuovo messo gli occhi su di lui. E le indiscrezioni si fanno sempre più pesanti dopo le prime spifferate. Da nostre fonti, sappiamo che l’artefice del ritorno di Giletti in Rai potrebbe essere Gianmarco Mazzi. Manager, uomo di grande esperienza, autore televisivo dal palato fine, esperto sanremese. Si dice che sia molto amico di Morandi, Bonolis, Clerici.

