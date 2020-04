Notizia grandiosa per Elena Sofia Ricci. Quel che è successo dopo la prima puntata della fiction di Rai 1 “Vivi e lascia vivere” ha dell’incredibile. Probabilmente l’attrice non se lo sarebbe mai aspettato. “Vivi e lascia vivere” è la nuova fiction di Rai 1 iniziata giovedì 23 aprile 2020. Si tratta di una fiction del regista napoletano Pappi Corsicato interpretata da Elena Sofia Ricci, Iaia Forte e Teresa Saponangelo. Ma qual è la grandiosa notizia che fa fare salti di gioia a Elena Sofia Ricci e a tutto il resto del cast?

Beh, la fiction è partita col botto: è stata infatti seguita da 7,1 milioni di telespettatori totalizzando uno share del 26%. Un risultato clamoroso. Una prima puntata col botto, bisogna ammetterlo. Lo avete seguito anche voi? Se non lo avete seguito, vi diciamo di cosa parla questa nuova, apprezzatissima fiction di Rai 1. È la storia di Laura Ruggiero, una donna che ha una vita tranquilla fin quando non accade un fatto terribile nella sua vita.

























Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, viene informata che il marito Renato muore durante un incendio. Un fatto tremendo che sconvolge la sua vita e la costringe a ricominciare da zero. Laura, dopo la morte del marito, è costretta a reinventarsi. Così avvia una nuova impresa tutta al femminile. Ma c'è dell'altro: Laura soffre perché si porta dietro da troppo tempo un segreto del passato che le pesa un bel po'…















Ebbene, la prima puntata della fiction ha conquistato il pubblico: ben 7.126.000 spettatori sono rimasti incollati allo schermo per seguire le vicende di Laura. Il secondo programma più visto della serata è stato il film proposta da Canale 5 "Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare" seguito da 2.551.000 spettatori pari al 10.5% di share. Al terzo posto per quanto riguarda gli ascolti di giovedì 23 aprile si piazza "Dritto e Rovescio" su Rete4 visto da 1.689.000 spettatori per il 7.6% di share.









Su La 7 è andato in onda “Piazza Pulita” su La7 seguito 1.532.000 spettatori netti per il 6.9% di share mentre Italia 1 ha proposto “Bus 657” seguito da 1.475.000 spettatori per il 5.1% di share. Rai 3 ha proposto il film “Baby Driver – Il genio della fuga”, scelto da 1.136.000 spettatori pari a uno share del 4%. Mentre su Rai 2 “Di Mamma ce n’è una sola” ha interessato 1.132.000 spettatori pari al 4.1% di share.

